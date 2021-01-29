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Çalıkuşu’nun köyü beyaza büründü
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 29.01.2021 - 11:53 | Son Güncelleme:

Çalıkuşu’nun köyü beyaza büründü

Uludağ’ın eteklerinde bulunan, Çalıkuşu romanının başkarakteri Feride’nin köyü Zeyniler beyaza büründü.

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Kar yağışıyla birlikte beyaz örtüsünü giyen Zeyniler’de kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Sisle beyaz örtünün birleşmesi doğa harikası köyde seyrine doyum olmaz manzaralar oluşturdu.

Çalıkuşu’nun köyü beyaza büründü


Uludağ’ın eteklerinde bulunan, Osmanlı eserlerinin yanı sıra Bizans devrinden kalma manastırları ile bilinen Zeyniler’de kış güzellikleri yaşanıyor. Doğa yürüyüşleri, yamaç paraşütü gibi faaliyetlerin yapıldığı, her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çeken ve Bursa merkeze 3 kilometre mesafedeki Zeyniler, havaların soğumasıyla birlikte beyaz örtüsünü giydi. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı 8 santimetreye ulaşan Zeyniler’de kartpostallık manzaralar oluştu.

Çalıkuşu’nun köyü beyaza büründü


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