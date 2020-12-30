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Buz tutan Ergan Dağı kartpostallık görüntü oluşturdu
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 30.12.2020 - 10:29 | Son Güncelleme:

Buz tutan Ergan Dağı kartpostallık görüntü oluşturdu

Havaların soğumasıyla birlikte buz manzarasının arttığı Ergan Dağı, kartpostallık görüntü oluşturdu.

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Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi’nde suni kar üretimi için kullanılan kar göletinin yüzeyi soğuk havayla birlikte buz tuttu. Yaklaşık 5 santimetre buzla kaplanan gölet doyumsuz bir manzara oluşturdu. Ergan Dağı'na gelen vatandaşlar buz manzarası eşliğinde kışın tadını çıkardı.

Buz tutan Ergan Dağı kartpostallık görüntü oluşturdu


Buz tutan göletin doyumsuz bir manzara oluşturduğunu kaydeden vatandaşlardan Ali Yılmaz, “Ankara’dan misafir olarak Erzincan’a geldim. Kuzenimle Ergan Dağına çıktık. Ergan Dağı çok güzel bir manzaraya bürünmüş. Donan göl ve çevresi muhteşem. Herkesin gelip burayı görmesini tavsiye ederim” dedi.

Buz tutan Ergan Dağı kartpostallık görüntü oluşturdu



Erzincan'ın güneyindeki Munzur dağlarının eteğinde 2 bin 970 rakımda bulunan ve yüzeyi soğuk havanın etkisiyle tamamen buz tutan Ergan Gölü'nde, güzel kış manzaraları oluştu. Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin yanında bulunan göl, bölgeye gelen vatandaşların ilgisini çekiyor. Göl, fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı haline geldi.

Buz tutan Ergan Dağı kartpostallık görüntü oluşturdu


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