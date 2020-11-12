Bursa'yı kuşatan 700 yıllık zenginlik: Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın öncülüğünde, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin etrafındaki silueti bozan kamu binalarının yıkım işlemleri tamamlandı. Bu sayede 600 yıllık Ulu Cami, Cemal Nadir Caddesi'nden de görünür hale geldi. Toplam 40 binanın yıkılması planlanan bölgede uygulanacak projenin belirlenmesi için Büyükşehir Belediyesince proje yarışma süreci başlatıldı. Osmanlı Devleti'nin ilk başkentlerinden olan, tarihi camiler, hamamlar, medreseler, türbeler ve sivil mimarinin önemli eserlerini barındıran Bursa'daki bölgenin tarihi özelliklerine uygun olarak yeşile kavuşturulması da amaçlanıyor.

Ulu Cami'nin etrafındaki yaklaşık 480 dönümlük alanda, Bursa'nın fethinin ardından peyderpey yapılan han, arasta, bedesten, pazar yerleri ve iç içe geçmiş çarşılardan oluşan bölgenin yeni projelerle turizme daha fazla hizmet etmesi planlanıyor.









"Burası turistler için bir toplanma yeri olacak"



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AA muhabirine, Osmanlı'yı devlet haline getiren Bursa'nın en önemli bölgelerinden birinin Hanlar Bölgesi olduğunu söyledi. Projeyi uyguladıkları alanda çok sayıda tarihi eserin yer aldığını belirten Aktaş, şunları aktardı:

"Projeyi uyguladığımız alan, 14 han, bir bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 cami, 177 sivil mimarlık örneği yapı, bir okul ve 3 türbeden oluşan, aynı zamanda da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan 480 dönümlük çok özel bir yer. Proje kapsamında yıkım işlemlerine başladık. Özellikle 3 kamu binası, Merkez Bankası, Kızılay, İŞKUR binalarıyla alakalı yıkım işlemleri tamamlandı. Akabinde kamulaştırma çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ediyor. Özellikle tarihi dokunun ortaya çıkarılması, açık hava müzesi mesabesinde olan bu alanın ortaya çıkartılması noktasında bu binaların yıkılması çok önemli bir konu. Burası turistler için bir toplanma yeri olacak. Farklı sosyal, kültürel etkinliklerin yapılabilmesi için o tarihi algının daha iyi solunabilmesi, daha iyi görülebilmesi adına da önemli altyapı oluşturacak."

"2022 sonlarında inşallah hayat bulmuş olacak"



Proje kapsamında Osmanlı Devleti'nin Bursa'daki ilk mahallelerinden Hisar bölgesiyle de bağlantı kurulacağını ifade eden Alinur Aktaş, alanlarla alakalı bir proje yarışması başlattıklarını aktardı. Mimari Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi yarışmasında en iyi ve en doğru projeyi bulmaya çalışacaklarını kaydeden Aktaş, "Proje kapsamında 3 adet 1 katlı, 18 adet 2 katlı, 5 adet 3 katlı, 5 adet 6 katlı, 6 adet 6 katlı ve 3 adet de 7 katlı olmak üzere toplam 40 bina bulunmakta. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a verdikleri sonsuz destek ve katkı için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.







Projenin sadece Bursa'ya değil Türkiye'ye değer katacağını vurgulayan Aktaş, şöyle konuştu: "Hanlar Bölgesi, Bursa için çok özel, Osmanlı'nın ilk başkentlerinden olması hasebiyle çok önemli bir nirengi noktası. Bu projeyi birçok belediye başkanımız, birçok siyasi büyüğümüz arzu etti fakat işin hem hukuki boyutu hem de mali boyutunun çok yüksek olması bugüne kadar buna cesaret edilememesi gibi bir durumla bizi karşı karşıya bıraktı. Bursa olarak heyecanlıyız çünkü Türkiye'nin kazanımı olacak bu proje, 2022 sonlarında inşallah hayat bulmuş olacak."