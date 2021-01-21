Bursa’da kar bir başka güzel

Tüm Türkiye’nin aylardır beklediği karlı günler yavaş yavaş geride kalırken Bursa’nın birbirinden ünlü tarihi mekanları karla kaplı görüntüleriyle zihinlere bir kez daha kazındı. Seyrine doyum olmayan manzaraların yaşandığı Bursa’da kar Bursalıları mest etti.









Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ünlü sanatçı Nilüfer’in "Her yerde kar var" şarkısı eşliğinde çekilen görüntülerde Bursa’nın tarihi mekanları kar altındaki görüntüleriyle izleyenleri bir kez daha mest etti. Yeşil Türbe’den Tophane surlarına, Irgandı Köprüsü’nden tarihi saat kulesine, Ulucami’den Heykel Meydanı’na, Millet Bahçesi’nden donan Mihraplı deresine kadar Bursa’nın güzellikleri gözler önüne serildi.









