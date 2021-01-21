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Bursa’da kar bir başka güzel
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 21.01.2021 - 10:02 | Son Güncelleme:

Bursa’da kar bir başka güzel

Kara doyduğumuz günleri geride bırakırken Bursa’nın karlı tarihi mekanları zihinlere böyle kazındı...

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Tüm Türkiye’nin aylardır beklediği karlı günler yavaş yavaş geride kalırken Bursa’nın birbirinden ünlü tarihi mekanları karla kaplı görüntüleriyle zihinlere bir kez daha kazındı. Seyrine doyum olmayan manzaraların yaşandığı Bursa’da kar Bursalıları mest etti.

Bursa’da kar bir başka güzel


Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ünlü sanatçı Nilüfer’in "Her yerde kar var" şarkısı eşliğinde çekilen görüntülerde Bursa’nın tarihi mekanları kar altındaki görüntüleriyle izleyenleri bir kez daha mest etti. Yeşil Türbe’den Tophane surlarına, Irgandı Köprüsü’nden tarihi saat kulesine, Ulucami’den Heykel Meydanı’na, Millet Bahçesi’nden donan Mihraplı deresine kadar Bursa’nın güzellikleri gözler önüne serildi.

Bursa’da kar bir başka güzel

Bursa’da kar bir başka güzel


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