Bruniquel Mağarası’nda yapılan araştırmalar şaşırttı... İlk insanların inşa ettiği yapı bulundu

Nature dergisinde yayınlanan araştırma bu basit duvarların sanılandan çok daha eski olduğunu da ortaya koydu. Dikitlerin ucuyla duvarlarda bulunan yanmış kemik parçaları üstünde yapılan tarihlendirmeler, bu yerleşim evresini günümüzden 175 bin yıl öncesine tarihliyor.

Dikitler benzer boyutlarda kesilmiş ve yaklaşık 40 cm yüksekliğinde olan iki oval halinde düzenlenmiş. Bu oval şekiller, dikey destek olarak aralara sıkıştırılan dikitlerle de ayağa kaldırılmış. Duvarların en büyüğü 7 metre boyutunda ve korunmuş olduğu yerlerde yüksekliği 40 cm’ye ulaşıyor.









Araştırmacılar yazdıkları makalede bu dairesel yapıların mağaranın girişinden 336 metre içerde olduğunu belirtiyor. Makalede “Yapıların mağaranın girişinden 336 m içeride olması, bu dönemdeki insanların çoktan yeraltı ve yeraltı ortamı konusunda uzmanlaştığını gösteriyor. Bu da insanın modernleşmesinde büyük bir adım sayılabilir” deniliyor.









Duvarların bazı bölümlerinde dikitlerin kararmış, kırmızılaşmış ya da ısı nedeniyle çatlamış olması, burada ateş kullanıldığını da gösteriyor. Araştırmacılar mağarayı aydınlatmak için ilk insanların bu yapıların içine ocak da koymuş olabileceğini düşünüyor. Makalenin eş yazarlarından Bordeaux Üniversitesi’nden Jacques Jaubert, bu özenle inşa edilmiş, ateş izleri taşıyan halkaların tesadüf eseri oluşmuş olma olasılığını ya da hayvanlar tarafından yerleştirilmiş olma olasılığını ortadan kaldırdıklarını söylüyor. Associated Press’e yaptığı açıklamada Jaubert “Bu yapıların kaynağı inkar edilemeyecek bir şekilde insandır. Gerçekten başka bir şey olamaz” dedi. Araştırmacılara göre, mağaraya gelen ayılar arkalarında pençe izleri, ayak izleri, ayı kürkü öbekleri ve hatta kış uykusu delikleri bırakmış olsa da, bu dikitleri duvar yapacak şekilde yığamazlardı. Jaubert “Bunları inşa eden ilk insanların, mağaranın doğal ışık olmayan bu kadar derin bir yerine gitmesi için bir ‘projeleri’ olması gerekiyor” diyor. Jaubert, ilk insanların yeraltını büyük ihtimalle bir grup olarak gezdiğini, ateş kullanarak mağarayı aydınlattığını ve halkaları inşa etmek için birlikte çalıştığını söylüyor.