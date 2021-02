Bozdağ Kayak Merkezi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Bozdağ Kayak Merkezi Ücreti, Ortalama Otel Ve Konaklama Fiyatları

Bozdağ Kayak Merkezi, Ege Bölgesi'nde kayak yapmak isteyen bireyler için son derece uygun bir mekân olmaktadır. Bu nedenle birçok kimse tarafından Bozdağ Kayak Merkezi merak edilmektedir.



Bozdağ Kayak Merkezi Hakkında Bilgi



Bozdağ Kayak Merkezi sanılanın aksine yüksek rakımlarda kurulmuş bir kayak pisti değildir. Birçok imkânından dolayı Bozdağ Kayak Merkezi tercih edilmesi artmaktadır. Oldukça yeni açılmış olan bu merkez birçok yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir. Özellikle yapay kar sistemi ile yılın birçok anında kayak yapılması mümkün hale gelmektedir. Bu özelliği sayesinde diğer birçok kayak pistinden farkı ortaya konmaktadır.



Bozdağ Kayak Merkezi Nerede?



Bozdağ Kayak Merkezi ülkemizin Batı Anadolu Bölgesi'nde bulunan bir tesistir. Bu tesisi il sınırları olarak İzmir ilinin sınırları içerisinde bulunmaktadır. Bu özellikleri nedeni ile birçok ile ve bölgeye yakındır.



Bozdağ Kayak Merkezi Nasıl Gidilir?



İlk olarak Bozdağ Kayak Merkezi tesisine gidilmesi için yapılaması gereken her hangi bir vasıta ile İzmir iline gidilmesidir. Bozdağ Kayak Merkezi ulaşım esnasında en çok tercih edilen yollardan birisi de karar yolu olmaktadır. Kara yolunu birçok yerli ve yabancı turist tarafında kullanılmaktadır. Yerli turistlerin birçoğu çevre illerden ve İzmir ilinden karşılanmaktadır. Diğer yabancı turistlerin birçoğu ise

Türkiye’nin komşusu Yunanistan tarafında gelmektedir: Diğer kullanılan ulaşım yolu ise hava yolu olmaktadır. Hava yolunu da nadir olarak yerli genellikle yabancı turistler kullanır. Yabancı turistlerin Bozdağ Kayak Merkezi'ne gitmek için en çok kullanıldığı yol deniz yolu olmaktadır.



Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bozdağ Kayak Merkezi tarafında yol çalışmaları yapılmaktadır. Bu yol çalışmalarının temel amacı ulaşım esnasında herhangi bir sorunun yaşanmasını önlemek olmaktadır. Özellikle bireylerin sağlıklı ve güvenilir tatil imkânının sağlamak için Bozdağ Kayak Merkezi ekstra çalışmaktadır:



Bozdağ Kayak Merkezi Ücreti



Bozdağ Kayak Merkezi birçok kayak merkezinde olduğu gibi giriş ücreti uygulaması yoktur. Fakat Bozdağ Kayak Merkezi tesisi içinde ki eşyaların kullanılması ücretli olmaktadır. Yani aletleri ve kıyafetleri kullanmak isteyen bireylerin günlük bir ödeme yapması gerekir.



Ayrıca Bozdağ Kayak Merkezi bünyesinde özel ders imkânı da bulunmaktadır. Bu özellikleri sayesinde birçok kayak merkezinden farklı olmaktadır. Son olarak özel ders ve kayma imkânında yararlanmak isteyen bireylerin tam olarak 400 lira vermesi yeterli olmaktadır.



Bozdağ Kayak Merkezi Ortalama Otel Ve Konaklama Fiyatları Ne Kadar?



Bozdağ Kayak Merkezi tesislerinde her bütçeye uygun konaklama imkânı bulunmaktadır. İlk olarak Bozdağ Kayak Merkezi bünyesinde apart oteller bulunmaktadır. Bu oteller daha çok toplu ve kalabalık bireyler için en uygun konaklama yöntemi olarak bilinmektedir. Diğer bir konaklama merkezi ise oteller olmaktadır.



Bu konaklama tesislerinin en büyük avantajı açık hava kahvaltıları olmaktadır. Ayrıca açık büfe imkânı ile de zengin bir sofrayı ziyaretçilerine açmaktadır. Diğer bir açıdan her konaklama tesisi fiyat ve performans açısında değerlenip denetlenmektedir. Denetlemelerini yetkili kurumlar ve Bozdağ Kayak Merkezi tarafından gerçekleşmektedir. Bu denetlemelerde asıl amaç, mantıklı ve sağlıklı bir yaşam alanının oluşmasını sağlamaktır. Günlük kalma ücreti oteller için 200 lira olarak bilinmektedir.