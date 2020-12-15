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Boselta yaylasında kış güzelliği nefes kesiyor
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 15.12.2020 - 12:18 | Son Güncelleme:

Boselta yaylasında kış güzelliği nefes kesiyor

Artvin’in Şavşat ilçesinde bağlı Demirci köyü Boselta yaylasına mevsimin ilk karı yağmasıyla yayladaki kar güzelliği havadan görüntülendi.

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Artvin Şavşat ilçesi Boselta Yaylası'nda karla kaplı ormanları ve ahşap mimarisiyle dikkat çeken yayla evleri görenleri kendine hayran bırakıyor.

Boselta yaylasında kış güzelliği nefes kesiyor



Şavşat’ın 2 bin 300 rakımlı Demirci Köyü Bolselta Yaylası ahşap mimarisiyle dikkat çekerken ormanlarla kaplı alana kurulan yayla evleri kış mevsimiyle ayrı bir güzellik kazanıyor. Kar yağışının yerini güneşli havaya bıraktığı yaylada büyüleyici kar güzelliği havadan görüntülendi. seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

Boselta yaylasında kış güzelliği nefes kesiyor


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