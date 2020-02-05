Bolu yarÄ±yÄ±l tatilinde doÄŸa ve kayak tutkunlarÄ±nÄ±n gÃ¶zde mekanÄ± oldu

YÃ¼zde 65'i ormanlarla kaplÄ±, 200'den fazla gÃ¶l ve gÃ¶leti ile Kartalkaya, GÃ¶lcÃ¼k, Abant ve YedigÃ¶ller gibi doÄŸal gÃ¼zellikleri barÄ±ndÄ±ran Bolu, yarÄ±yÄ±l tatilinde de turistlerin akÄ±nÄ±na uÄŸradÄ±.

DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Bolu Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Abant Tabiat ParkÄ±'nÄ± 113 bin 932, GÃ¶lcÃ¼k Tabiat ParkÄ±'nÄ± 38 bin 746, YedigÃ¶ller Milli ParkÄ±'nÄ± 534 ve TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli kÄ±ÅŸ turizm merkezlerinden Kartalkaya'yÄ± ise 78 bin 500 olmak Ã¼zere toplam 231 bin 712 kiÅŸi ziyaret etti.





"En Ã§ok ziyaretÃ§i alan yer Abant oldu"

Vali Ahmet Ãœmit, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Bolu'yu geÃ§en yÄ±l, 2 milyon 800 bin yerli ve yabancÄ± turistin ziyaret ettiÄŸini belirterek, kentte aÄŸÄ±rladÄ±klarÄ± turistlerden 788 bininin, otellerde konakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

SÃ¶mestir dÃ¶neminde, Ã¶nemli bir taleple karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Vali Ãœmit, "Ãœlkemizin dÃ¶rt bir tarafÄ±ndan ilimize Ã§ok Ã¶nemli bir raÄŸbet oldu. Abant, GÃ¶lcÃ¼k, YedigÃ¶ller ve diÄŸer mesire yerlerine hem gÃ¼nÃ¼birlik hem de ikamet esaslÄ± olmak Ã¼zere, Ã§ok sayÄ±da misafirimiz geldi. Bundan Ã§ok mutlu olduk. BunlarÄ±n iÃ§erisinde en Ã§ok ziyaretÃ§i alan yer, Abant oldu." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Vali Ãœmit, TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli kÄ±ÅŸ turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya'nÄ±n da yarÄ±yÄ±l tatilinde yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret ederek, "YarÄ±yÄ±l tatilinde 78 bin 500 kiÅŸi Kartalkaya ve Karacasu bÃ¶lgesini ziyaret etti. Ã–zellikle kayak turizmi aÃ§Ä±sÄ±ndan Kartalkaya bildiÄŸiniz gibi Ã§ok Ã¶nemli merkezlerimizden bir tanesi. Gelen misafirlerin, fevkalade memnun ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz." ifadesini kullandÄ±.

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