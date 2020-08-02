Bisiklet sürerken görünür olmak önemli

İpek Alakuş (@ipologgg) Bisikletçi – Moda Editörü

Kask: Kask bisikletin en önemli güvenlik parçası… Başın ölçüsüne uygun, doğru şekilde, içinde boşluk bırakmadan takılması dikkat edilecek en önemli nokta. Parlak beyaz, mat siyah ve görünebilirliği artıran neon yeşil renkler bu yıl trend. Trek Türkiye’de satılan Bontrager WaveCel bisiklet kaskı 2020 Red Dot tasarım ödülü kazandı.

Eldiven: Düşme sırasında refleksle eller devreye giriyor. Böyle durumlarda ellerinizin zarar görmemesi için içi jel dolgulu eldivenler daha çok tercih ediliyor. Ayrıca eldivenler yazın terde elin gidondan kaymasını, kışın soğuk havada uyuşmasını önlüyor. Decathlon’da renk ve model olarak çok farklı seçenekleri bulabilirsiniz.

Saat: Sürüşün performansını anlayabilmek için oldukça önemli bir aksesuar. Antrenman esnasında nabız verilerini, mesafeyi, süreyi, harcanan kaloriyi hesaplayarak analitik bilgiler sunuyor. Garmin Edge 1030 modeli oldukça revaçta.

Sporcu sutyeni (Bra): Kadın bisikletçilerin uzun süre eğilerek aynı pozisyonda durmasının vereceği rahatsızlığa karşı elastikliği yüksek, teri emen sporcu sutyenleri tercih ediliyor. Under Armour bu konuda trend lideri.

Matara:Bisiklete binerken sık sık su tüketmek oldukça önemli. Özellikle yaz aylarında içindeki suyu ısıtmayan, polar mataralar en ideali.





Berk Okyay (@brkkyy) Uzunyol Bisikletçisi – Styling - Bisiklet Modeli

Bisiklet şapkası: Kaskın altına takılan bisiklet şapkasının birçok fonksiyonel özelliği var. Terinizin kaskın altından yüzünüze akmasını önlüyor, rüzgârı ve güneşi kesiyor. Farklı renk ve desenleriyle Santini markasını Avrupa yakasında Yeniköy Sedona Concept mağazasında, Anadolu yakasında Bostancı Bisiklet Sepeti mağazasında bulabilirsiniz.

Forma: Bisiklet formaları vücudunuzu sarar ve teri kolayca dışarı atar bu da konfor sağlar. Bu yıl pastel renkler ve minimal tasarımlar ön planda. Aktif Pedal, Giant Caddebostan, Göztepe Trek mağazalarında her renk ve bedenden formalar bulabilirsiniz.









Tayt: Bisiklet taytları rahat ve konforlu sürüş sağlıyor. Genelde koyu renklerin kullanıldığı, fakat son zamanlarda pastel tonların da tercih edildiği taytları Yeniköy Sedona Concept, Aktif Pedal, Giant Caddebostan mağazalarında bulabilirsiniz. Bisiklet sürmek için tayt giymek şart değil, bisiklet için üretilen konforlu şortlar da var.

Ayakkabı: Bisiklet ayakkabısı (SPD), teknik bir ürün ve kilitli pedal diye adlandırılan bir sistemi var ve performansı yüzde 30’a kadar arttırıyor. Genelde siyah ve beyaz renkleri var fakat son zamanlarda çıkan renkli ayakkabılarla kombin yapmak oldukça moda.

Çanta: Bisiklet kadro çantaları birçok fonksiyonel özelliği sahip… Pack2Ride’da birçok modeli bulmak mümkün.