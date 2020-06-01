MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriBingöllü dağcılardan, Gerindal Krater Gölü'ne keşif yürüyüşü
GeriSeyahat Bingöllü dağcılardan, Gerindal Krater Gölü'ne keşif yürüyüşü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Bingöllü dağcılardan, Gerindal Krater Gölü'ne keşif yürüyüşü
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 01.06.2020 - 15:23,Son Güncelleme:

Bingöllü dağcılardan, Gerindal Krater Gölü'ne keşif yürüyüşü

Bingöl Arama Kurtarma Birimi'ne bağlı 4 kişilik dağcı ekibi, Gerindal Krater Gölü'nün doğa sporlarına uygunluğunu öğrenmek için 3,5 saat yürüyüp, keşif yaptı.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bingöl Arama Kurtarma Birimi'ne bağlı dağcılık ekibi, Şaban köyü yakınında bulunan Gerindal Krater Gölü'nün doğa sporlarına uygun olup olmadığını gözlemlemek amacıyla 4 kişilik dağcı ekibiyle 3,5 saatlik yolculuk yaptı. Dağcılar, zorlu yolculuğun ardından ulaştıkları gölün yaz sporları için uygun olduğunu söyledi.

Bingöllü dağcılardan, Gerindal Krater Gölüne keşif yürüyüşü


'KALABALIK EKİPLE DOĞA SPORLARI YAPACAĞIZ'

Dağcılardan Ömer Faruk Gürsaçtı, karlı yollar ve engebeli arazi koşulları nedeniyle 3,5 saat giderek göle ulaşabildiklerini belirterek, amaçlarının doğa sporcularına gölün tanıtılması olduğunu söyledi. Gürsaçtı, gölün yaz sporlarına uygun olduğunu gözlemlediklerini kaydedip, ''Coğrafi konumu olsun, havası olsun çok güzel bir yer. Herkesin buraya gelip görmesini ve bu havayı solumasını isterim. İlerideki günlerde burada kalabalık bir ekiple doğa sporları yapacağız. Gerçekten ilimizin çok güzel ve tarihi alanları var ama biz bu konuda çok zayıf kaldığımızdan ilimizi bir türlü tanıtamadık. İnşallah bundan sonraki süreçlerde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelir" dedi.

Bingöllü dağcılardan, Gerindal Krater Gölüne keşif yürüyüşü


False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle