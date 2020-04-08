Bingöl, 168 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Çok sayıdaki kuş türü, yaz mevsimini Bingöl'de geçiriyor. Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, il genelinde aralarında şahin ve kartalın da yer aldığı 168 kuş türünün yaşadığı tespit edildi.









