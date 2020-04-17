Beypazarı, Dünya Mirası Geçici Listesine girdi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, UNESCO Dünya Mirası olması için başvuru yapılan Ankara'nın Beypazarı ilçesinin Dünya Mirası Geçici Listesine kabul edildiğini açıkladı.
Ankara’nın Beypazarı İlçesi için UNESCO’ya yapılan başvuru sonucunda ilçenin Dünya Mirası Geçici Listesine alındığı duyuruldu. Yavaş sosyal medyadan verdiği haberde şu ifadeleri kullandı: Koruma çalışmalarını hemşehrilerimle başlattığımız Beypazarı’nın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girdiğini duymaktan ziyadesiyle memnun oldum. Kültür ve Turizm Bakanlığı’mız ile Beypazarı Belediye’miz başta olmak üzere katkıda bulunan herkesi gönülden kutluyorum.
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