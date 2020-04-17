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Beypazarı, Dünya Mirası Geçici Listesine girdi
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 17.04.2020 - 10:14,Son Güncelleme:

Beypazarı, Dünya Mirası Geçici Listesine girdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, UNESCO Dünya Mirası olması için başvuru yapılan Ankara'nın Beypazarı ilçesinin Dünya Mirası Geçici Listesine kabul edildiğini açıkladı.

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Ankara’nın Beypazarı İlçesi için UNESCO’ya yapılan başvuru sonucunda ilçenin Dünya Mirası Geçici Listesine alındığı duyuruldu. Yavaş sosyal medyadan verdiği haberde şu ifadeleri kullandı: Koruma çalışmalarını hemşehrilerimle başlattığımız Beypazarı’nın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girdiğini duymaktan ziyadesiyle memnun oldum. Kültür ve Turizm Bakanlığı’mız ile Beypazarı Belediye’miz başta olmak üzere katkıda bulunan herkesi gönülden kutluyorum.

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