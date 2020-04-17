Beypazarı, Dünya Mirası Geçici Listesine girdi

Ankara’nın Beypazarı İlçesi için UNESCO’ya yapılan başvuru sonucunda ilçenin Dünya Mirası Geçici Listesine alındığı duyuruldu. Yavaş sosyal medyadan verdiği haberde şu ifadeleri kullandı: Koruma çalışmalarını hemşehrilerimle başlattığımız Beypazarı’nın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girdiğini duymaktan ziyadesiyle memnun oldum. Kültür ve Turizm Bakanlığı’mız ile Beypazarı Belediye’miz başta olmak üzere katkıda bulunan herkesi gönülden kutluyorum.