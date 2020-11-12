Beyoğlu'nda merdivenler sanata dönüştü

Beyoğlu Belediyesi tarafından cadde ve sokakların daha güzel bir görünüme kavuşturulması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında İstanbul Galata Üniversitesi ile işbirliği yapıldı. Bu kapsamda Galata Kulesi’nin üç boyutlu figürü Ukraynalı ünlü ressam Alex Maksiov, tarafından üniversitenin yanında bulunan merdivenlere resmedildi. Mimarlık öğrencilerinin de yer aldığı çalışma sonrası merdivenler, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve üniversite yetkililerin katıldığı törenle yeniden vatandaşların kullanımına açıldı. Çalışma kapsamında Hezarfen Çelebi’den Galata’nın tarihi binalarına, semtin dokusu 3D tekniği ile merdivenlere yansıtıldı.





Beyoğlu'nda daha yapacağımız çok iş var



Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız konuşmasında "Bugün de yine Galata Üniversitemizin gençleri üniversitemiz ve Beyoğlu Belediyemizin iş birliği ile Ukraynalı ünlü sokak sanatçısı Alex Maksiov'la beraber bir merdiven boyama çalışmasını başarılı bir şekilde ortaya koydular, kendilerini tebrik ediyorum. Beyoğlu'nda daha yapacağımız çok iş var. Beyoğlu'nda hep birlikte sanat ruhunu, müzik ruhunu, resim ruhunu kültürün her noktasını Beyoğlu'nun her noktası ile buluşturmuş olacağız" ifadelerini kullandı.