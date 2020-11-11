Beçin Antik Kenti'nde toprak altındaki eserler gün yüzüne çıkıyor

Bölgenin en önemli ören yerleri arasında yer alan ve yıl boyunca kazı çalışmaları yapılan Beçin Antik Kenti'nde, gün yüzüne çıkartılan kalıntılar tarihe ışık tutuyor. Ayakta kalan tarihi yapılar, restore edilerek turizme kazandırılıyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, kentte yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek Beçin Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş'tan bilgi aldı.

Tavlı, İç Kalenin girişinde yer alan anıtsal çeşme yapısı için hazırlanan restorasyon projesi için Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından destek verileceğini ifade etti.

İncelemelerde Yelli Camisi'nde bugüne kadar yapılan restorasyon çalışmaları ve revizyon projesi sonrası yapılması gereken çalışmalar üzerinde duruldu. Daha sonra Bey Havuzu, havuzun işleyiş biçimi, mimari özellikleri süslemesi ile Menteşe döneminin önemli yapısı Emir Avlusu, restorasyon projesinin hazırlandığı Kubbeli Çeşme’de inceleme yapıldı. Daha sonra 1375 yılında Menteşe Beyi Ahmed Gazi tarafından inşa ettirilen Ahmed Gazi Medresesi Taş Eserler Müzesi ziyaret edildi.