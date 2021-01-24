Başkentte 5 adımda Türkiye tarihi

ANKARA RESİM VE HEYKEL MÜZESİ

Rengârenk ve sanat dolu



Tadilattan sonra geride bıraktığımız yılın son haftasında yeniden açılan müze, tam bir kültür hazinesi… 1927’de kurulan müzede 1939’dan itibaren yapılmaya başlayan ‘Devlet Resim ve Heykel Yarışmaları’nda ödül alan eserlerin yanı sıra satın alınan ya da bağışlanan eserler sergileniyor. 2 bin 780 resim, 226 heykelin bulunduğu müze Türk süsleme sanatları, seramik, özgün baskı, karikatür, fotoğraf ve etnografik ürünleri de içeren toplam 3 bin 629 eseri barındırıyor.









GÖKYAY VAKFI SATRANÇ MÜZESİ

Rekortmen taşlar



40 yıl boyunca 103 ülkeden toplanan 540 parçanın sergilendiği müze, en büyük satranç koleksiyonuna sahip olmasıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiş. Müzede Kurtuluş Savaşı, Harry Potter gibi temalı satranç takımlarından dünyanın pek çok ülkesinden getirilmiş satranç takımlarına kadar geniş bir koleksiyon var. İşte fırsat, gezi sonrasında eve yeni bir satranç takımıyla dönebilirsiniz…









CUMHURİYET MÜZESİ

İlk çocuk dostu müze



2. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası olarak hizmet veren müze, çocuğunuzun hem öğrenip hem eğleneceği bir yer. Selçuklu ve Osmanlı bezeme motifli tavan süslemeleri; kemer, saçak ve çinileriyle cumhuriyet dönemi mimarisini yansıtan yapı, 1981’den itibaren Cumhuriyet Müzesi olarak kullanılıyor. Müzede ilk üç cumhurbaşkanı dönemini yansıtan olaylar, fotoğraflar, cumhurbaşkanlarının özel eşyalarıyla dönemin meclisinde alınan karar ve kanunlar sergileniyor. Bu eserler arasında Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’nu okuduğu mikrofon da var. Burası aynı zamanda Türkiye’nin ilk çocuk dostu müzesi; tatilde ziyaret ettiğinizde bir yandan da sosyal bilgiler-tarih dersi tekrarı yapmış olmanızdan hiç şikâyet etmeyecekler...









ETNOGRAFYA MÜZESİ

İzlerken öğrenecek



Anadolu’nun Türk-İslam dönemine ait eserlerinin sergilendiği, milli tarihimizi ve kültürümüzü anlatan Etnografya Müzesi, Ulus’ta. Buranın en önemli özelliği, iç avlusunun 15 yıl süreyle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusuna geçici istirahatgâh olması. Bu sebeple Anıtkabir’den önce ya da sonra uğramanızı öneririm. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait pek çok ahşap eserle Anadolu’nun çeşitli yörelerine ait dokuma örnekleri, çini, seramik, cam, silah, yazma eserler var. Çocuklarınız bu eserleri hem görmekten hoşlanacak hem de tarihi zevkle öğrenecek.









ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ

Sanal turlarla tarih sevgisi



Paleolitik çağdan itibaren Anadolu topraklarının özgün eserleri burada sergileniyor. Ayrıca binaları da kendi başına tarihi eser; Osmanlı dönemi yapıları olan Mahmutpaşa Bedesteni ve Kurşunlu Han. Müzede sanal turlar, canlandırmalar ve Göbeklitepe’deki T biçimli dikme replikalar ve eserlerle birlikte tarihe bir yolculuk yapabilirsiniz. Bu etkileyici müzenin kuruluşu da Atatürk’ün emriyle olmuş...