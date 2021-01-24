MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriBaşkentte 5 adımda Türkiye tarihi
GeriSeyahat Başkentte 5 adımda Türkiye tarihi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başkentte 5 adımda Türkiye tarihi
Seyahat
Serda Büyükkoyuncu
Haber Giriş: 24.01.2021 - 08:50 | Son Güncelleme:

Başkentte 5 adımda Türkiye tarihi

İçinde bulunduğumuz dönemde kimileri kapalı olsa da başkentte minik aile üyelerini de yanınıza alıp zevkle gezeceğiniz adresler var. Pandemi önlemleri çerçevesinde zaman zaman ziyaret saat ve günlerinde değişiklik yapıldığını unutmayın ve yola çıkmadan önce açık mı diye kontrol edin...

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ANKARA RESİM VE HEYKEL MÜZESİ
Rengârenk ve sanat dolu

Tadilattan sonra geride bıraktığımız yılın son haftasında yeniden açılan müze, tam bir kültür hazinesi… 1927’de kurulan müzede 1939’dan itibaren yapılmaya başlayan ‘Devlet Resim ve Heykel Yarışmaları’nda ödül alan eserlerin yanı sıra satın alınan ya da bağışlanan eserler sergileniyor. 2 bin 780 resim, 226 heykelin bulunduğu müze Türk süsleme sanatları, seramik, özgün baskı, karikatür, fotoğraf ve etnografik ürünleri de içeren toplam 3 bin 629 eseri barındırıyor.

Başkentte 5 adımda Türkiye tarihi


GÖKYAY VAKFI SATRANÇ MÜZESİ
Rekortmen taşlar

40 yıl boyunca 103 ülkeden toplanan 540 parçanın sergilendiği müze, en büyük satranç koleksiyonuna sahip olmasıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiş. Müzede Kurtuluş Savaşı, Harry Potter gibi temalı satranç takımlarından dünyanın pek çok ülkesinden getirilmiş satranç takımlarına kadar geniş bir koleksiyon var. İşte fırsat, gezi sonrasında eve yeni bir satranç takımıyla dönebilirsiniz…

Başkentte 5 adımda Türkiye tarihi



CUMHURİYET MÜZESİ
İlk çocuk dostu müze

2. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası olarak hizmet veren müze, çocuğunuzun hem öğrenip hem eğleneceği bir yer. Selçuklu ve Osmanlı bezeme motifli tavan süslemeleri; kemer, saçak ve çinileriyle cumhuriyet dönemi mimarisini yansıtan yapı, 1981’den itibaren Cumhuriyet Müzesi olarak kullanılıyor. Müzede ilk üç cumhurbaşkanı dönemini yansıtan olaylar, fotoğraflar, cumhurbaşkanlarının özel eşyalarıyla dönemin meclisinde alınan karar ve kanunlar sergileniyor. Bu eserler arasında Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’nu okuduğu mikrofon da var. Burası aynı zamanda Türkiye’nin ilk çocuk dostu müzesi; tatilde ziyaret ettiğinizde bir yandan da sosyal bilgiler-tarih dersi tekrarı yapmış olmanızdan hiç şikâyet etmeyecekler...

Başkentte 5 adımda Türkiye tarihi



ETNOGRAFYA MÜZESİ
İzlerken öğrenecek

Anadolu’nun Türk-İslam dönemine ait eserlerinin sergilendiği, milli tarihimizi ve kültürümüzü anlatan Etnografya Müzesi, Ulus’ta. Buranın en önemli özelliği, iç avlusunun 15 yıl süreyle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusuna geçici istirahatgâh olması. Bu sebeple Anıtkabir’den önce ya da sonra uğramanızı öneririm. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait pek çok ahşap eserle Anadolu’nun çeşitli yörelerine ait dokuma örnekleri, çini, seramik, cam, silah, yazma eserler var. Çocuklarınız bu eserleri hem görmekten hoşlanacak hem de tarihi zevkle öğrenecek.

Başkentte 5 adımda Türkiye tarihi



ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ
Sanal turlarla tarih sevgisi

Paleolitik çağdan itibaren Anadolu topraklarının özgün eserleri burada sergileniyor. Ayrıca binaları da kendi başına tarihi eser; Osmanlı dönemi yapıları olan Mahmutpaşa Bedesteni ve Kurşunlu Han. Müzede sanal turlar, canlandırmalar ve Göbeklitepe’deki T biçimli dikme replikalar ve eserlerle birlikte tarihe bir yolculuk yapabilirsiniz. Bu etkileyici müzenin kuruluşu da Atatürk’ün emriyle olmuş...

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle