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Hürriyet
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Başkent’in saklı güzelliği buzla kaplandı, ortaya görsel bir şölen çıktı
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 28.12.2020 - 10:32 | Son Güncelleme:

Başkent’in saklı güzelliği buzla kaplandı, ortaya görsel bir şölen çıktı

Başkent’in Kızılcahamam ilçesinde bulunan Karagöl, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle dondu. Işık Dağı eteklerindeki gölün buzla kaplanmasıyla ortaya seyrine doyum olmayan bir manzara çıktı, görsel şölen havadan görüntülendi.

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Ankara’da bulunan 3 Karagöl’den birisi Kızılcahamam ilçesinde bulunuyor. Doğa severlerin yılın her mevsimi ziyaret edip kamp yapmak için tercih ettiği Karagöl, Işık Dağı’nın yaklaşık 3 kilometre güneyinde yer alıyor. Gölün çevresinin tamamen ağaçlarla kaplı olması, hem yaz aylarında hem kış aylarında ayrı bir doğa manzarası oluşturuyor. İlçede hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte gölün yüzeyi buzlarla kaplandı.

Başkent’in saklı güzelliği buzla kaplandı, ortaya görsel bir şölen çıktı


Eşsiz göl manzarası drone ile havadan görüntülenirken, ortaya seyrine doyum olmayan bir manzara çıktı. Karagöl çevresine planlanan projeye ilişkin bilgiler veren Kızılcahamam Orman İşletme Müdürü Alper Yılmaz, "Karagöl çevresinin vatandaşlarımız tarafından düzensiz mesire yeri olarak kullanılması söz konusu. Bunun önüne geçilmesi için piknik ünitelerinin, mangal yapımına uygun olması için ocak ünitelerinin yapılmasını planlıyoruz.

Başkent’in saklı güzelliği buzla kaplandı, ortaya görsel bir şölen çıktı



Çadır camping için gelenlerin ilkbahar ve sonbaharda yoğun olarak tercih ettiği bir yer. Yaz döneminde yüzlerce kamp çadırı oluyor burada. Hiçbir betonarme içermeyen, tamamen doğa ile uyumlu hiçbir ağaç kesilmeden, gölün kenarında bir alan oluşturmak istiyoruz. Göl, özellikle kış döneminde Aralık sonundan Mart ayı sonuna kadar buzla kaplanıyor. Her mevsim gelinen bir yer. Kışları da buraya gelip kamp yapanlar oluyor. Burası Ankara’ya çok yakın bir mesafede . Vatandaşlarımızdan çevreyi korumaları noktasında dikkat etmelerini istiyoruz. Ormanı ve çevreyi koruyacağız" dedi.

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