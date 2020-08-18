Bangladeş’teki dünyanın en uzun “doğal plajı” yeniden açıldı

Bangladeş’in Cox’s Bazar kentinde bulunan ve 150 kilometre ile dünyanın en uzun doğal plajı bugün yeniden açıldı. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle 18 Mart tarihinde kapatılan plaj, yaklaşık 5 ay sonra yeniden ziyaretçileri ağırlıyor. Bangladeş’in en çok gezilen ve yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerinin de gözdesi olan plajın açılması, otel işletmecileriyle birlikte tüm esnafın yüzünü güldürdü.

Cox’s Bazar yönetimi tarafından plajın yeniden açılması ile ilgili bir basın açıklaması yayınladı. Yapılan açılamada, virüse karşı alınan tedbirler doğrultusunda bölgeye gelen turistlerin belirtilen 65 kurala uyması gerektiği ifade edildi. Konu ile ilgili konuşan Cox’s Bazar Valisi Md. Kamal Hossain, “Turizm sektöründe bulunan tüm dernek ve odalarla bir toplantı yaptıktan sonra bu kararı aldık. Korona virüs yüzünden yaklaşık 5 aydır Cox’s Bazar plajımız vatandaşlara kapalıydı ancak belirtilen tedbirler doğrultusunda bugün burayı yeniden açıyoruz. Toplum sağlığını korumak için hem müşteri hem de çalışanlar bu kurallara uymak zorunda. Tedbirlere uymayan vatandaş veya çalışan tespit edilirse, şahıs hakkında gerekli ceza uygulanacaktır” dedi.





Cox’s Bazar Otel İşletmeciler Odası Başkan Yardımcısı Abul Kashim Sikdar, plajın yeniden açılması sürecinde gerekli tedbirlerin aldığı dile getirdi. Sikdar, “Plajın açılma kararı hepimizin yüzünü güldürdü. Otellerimiz uzun bir süredir müşterisiz kaldı. Çalışanlar zor durumdaydı. Ancak artık kara günler geride kaldı. Biz otel işletmecileri olarak villalardan tutarak otel odalarına kadar her yer için gerekli tedbirleri aldık” diye konuştu.



Cox’s Bazar plaj bölgesinde esnafı olan bulunan Md. Kashim Ali, “5 aydır kapalıydık. Ailemizde oldukça zor günleri geçirdik. Yaz aylarında tam turistlerin geleceği zaman kapalı kaldığı için ettiğimiz zararların telafisi olmaz. Ancak bugün yeniden açıldığı için çok mutluyum. Biz esnaf olarak gerekli tedbirleri alacağız. Müşterilerimizin de tedbirlere uyması bekliyoruz. Kışın gelmesine az zaman kaldı. Dolaysıyla şuan gelecek olan müşterilerle ne kadar kazanç elde edebiliyorsak bizim için o kadar iyi” dedi.