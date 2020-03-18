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"Baharın habercisi" leylekler Kars'a döndü
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 18.03.2020 - 10:54,Son Güncelleme:/

"Baharın habercisi" leylekler Kars'a döndü

Kars'ta, baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler görülmeye başlandı.

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Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, Kars'taki yuvalarına dönmeye başladı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde havaların ısınmasıyla Türkiye'nin en soğuk illerinden olan Kars'ta, baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler görülmeye başlandı.

Baharın habercisi leylekler Karsa döndü


Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde yaşayan leylek de havaların ısınmasıyla yuvasına geldi. Eşi geçen yıl elektrik akımına kapılan leyleğin dönüşü, köylüleri de sevindirdi.

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