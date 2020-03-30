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Baharın habercisi kar çiçeklerinin göz alıcı güzelliği
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 30.03.2020 - 09:33,Son Güncelleme:/

Baharın habercisi kar çiçeklerinin göz alıcı güzelliği

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ilkbaharın gelişiyle açan kar çiçekleri, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ilkbaharın gelişiyle açan kar çiçekleri, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Her yıl mart ayının son haftasında karların erimesiyle açan ve bilimsel adı "eranthis hyemalis" olan kar çiçekleri, ilçedeki tarlaları ve dere kenarlarını sarıya bürüdü. Dünyada yaklaşık 15, Türkiye'de ise tek türü bulunan kar çiçeği, yumru şeklinde kökleri ve 10-15 santimetre boyuyla çok narin bir otsu bitki olarak biliniyor. Munzur Dağları'nın karlı görüntüsüyle bütünleşen sarı kar çiçeklerinin güzelliği, yöredeki fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekiyor.

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