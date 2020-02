Baharda yolunuzu Hatay’a mutlaka düşürün

Mozaikler şehri



Burada kazmayı vurduğunuz her yerden mozaik çıkıyor! Özellikle şehir merkezi tamamıyla koruma altında ve herhangi bir kazı çalışması yapılmasına izin verilmiyor. Örneklerin en güzellerini dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olan Hatay Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret ederek görebilirsiniz. Müze girişi 24 lira. 8.30-17.00 saatlerinde ziyarete açık.









Dinlerin merkezi



638 yılında, Hatay Arapların elindeyken inşa edilen ve Türkiye sınırlarındaki ilk cami olarak kabul edilen Habib-i Neccar Camisi eski bir tapınağın yerine yapılmış. Şehrin bu yıllarda İslam hâkimiyetine girmesinden sonra Müslümanlık Anadolu’ya buradan yayılmış. Bir dönem bölge Hıristiyanların hâkimiyetine geçince kilise olmuş, sonra tekrar camiye çevrilmiş, Osmanlı döneminde eklemeler yapılmış ve günümüzdeki halini almış. Bir diğer önemli eser ise, Saint Pierre Kilisesi. Hıristiyanlığın ilk kilisesi olarak da biliniyor. Şehrin 2 kilometre dışında, kayaların içine oyulmuş, küçük bir yapı. Aslında bir mağara ve kiliseye çevrilmiş. St. Pierre’in Antakya’ya MS 29-40 tarihleri arasında geldiği ve burada Hıristiyanlığı yaymaya çalıştığı düşünülüyor. Giriş ücreti 24 lira. 8.30-17.00 saatlerinde ziyarete açık.









UNESCO listesinde



Titus Tüneli, Samandağ ilçesi sınırları içinde. Titus adıyla bilinen Titus Flavius Vespasianus tarafından yaptırılmış, yapımı 100 yılı aşkın sürmüş. Roma İmparatoru Vespasian, o dönemde sel ve taşkınlardan korunmak için akıntıların yönünü değiştirebilecek bir tünelin yapılmasını istemiş ve kölelere 7 metre yüksekliğinde, 1380 metre uzunluğunda bir tünel yaptırmış. Bu tünel şimdilerde turistlerin gözdesi. Tünel, 2014 yılında UNESCO’nun Dünya Mirası Geçici Listesi’ne eklendi. Ayrıca daha sonra yapıldığı düşünülen, tünelin deniz tarafına bakan kısmında kaya mezarları bulunuyor. Haftanın her günü 8.30-17.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.









Yemeden dönmeyin



Hatay mutfağı başta zengin kahvaltısı, kebap çeşitleri, dolmaları ve künefesi ile ünlü. En çok bilinen kâğıt kebabı. Bu yemeği Konak Restoran’da yiyebilirsiniz. Şehrin mutlaka denenmesi gereken bir diğer yemeği ise humus. Nedim Usta’nın Yeri bu lezzeti tadabileceğiniz bir adres. Hatay’ın kahvaltısı çok meşhur, sebebi ise çok çeşitli olması. Yusuf Dayı Kahvaltı Salonu’nu deneyebilirsiniz. Ev yapımı reçeller, börekler, Hatay’a özgü tüm lezzetler burada. Finalde ise künefe… Çınaraltı Künefe’ye mutlaka uğrayın!



‘Akdeniz’in kraliçesi’



“Hatay’ın tarihi çok eskilere dayanıyor. Medeniyetler beşiği ve her şeyden önce hikâyesi olan bir şehir. Burada ırmakların, dağların, mozaiklerin, sokakların hatta taşların bile eşsiz hikâyeleri var demek abartılı olmaz. Asi Nehri’nin denizle kucaklaştığı Üçağızlı Mağarası, Anadolu’nun ilk insanlarının izlerini taşıyor. Amik Ovası’nın ortasında yer alan Tell Taynat Höyüğü ise bölgenin kalkolitik dönemin en büyük yerleşim yeri olduğunu gösteriyor. Daryus ile Makedonya Kralı Büyük İskender’in amansız savaşının geçtiği Hatay’a dair hiçbir şey tek başına bir mitolojik hikâye değil. Hakkında bildiğimiz her şey hayatın içindendir. Antikçağlarda olimpiyatlar burada yapılmış, festivaller düzenlenmiştir. Anadolu’daki ilk cami de dünyadaki ilk Katolik kilisesi de Hatay’dadır. İşte Hatay tüm bu özellikleri ile Türkiye’nin barış ve kardeşlik merkezi, örnek bir Anadolu şehri.” Hüseyin Yayman,Hatay Milletvekili