Aziziye Camii Nerede? Aziziye Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Aziziye Camii Osmanlı imparatorluğunun son devir eserlerinden bir tanesidir. Bundan dolayı bu camide Avrupa etkisi de gözükmektedir.

Aziziye Camii Hakkında Bilgi

Aziziye Camii Osmanlı döneminde inşa edilmiş ve inşa edildikten sonra en başarılı eserlerden biri olarak kabul edilmiştir. Süslemeleri ve caminin mimarisi oldukça dikkat çekicidir. Aziziye Camii Türk Barok mimari tarzı ile inşa edilen bir camidir. Yapımında ise tamamen kesme taşlardan yararlanılmıştır. Bu özelliğinden ötürü Aziziye Camii diğer camilerden farklılık göstermektedir. Tarihte ise Aziziye Camii'nin hangi mimar tarafından tasarlandığı net olarak bilinmemektedir.

Aziziye Camii Nerede ve Nasıl Gidilir?

Aziziye Camii Konya'nın Karatay ilçesinde yer alan tarihi bir camidir. Karatay ilçesinin Aziziye mahallesinde yer almaktadır. Aziziye Camii'ne ulaşım hem toplu taşıma araçları ile hem de özel araç ile son derecede kolaydır. Konya merkezine geldikten sonra burada yer alan otobüs durakları ile Karatay ilçesine geçiş yapmak mümkün. Karatay ilçesine geldikten sonra minibüs veya taksi yardımı ile Aziziye Camii'ne 10 dakika sonra ulaşım sağlayabilirsiniz. Aziziye Camii'ne özel araçla da ulaşım sağlanmaktadır.

Karatay yazan tabelaları takip ettikten sonra Aziziye mahallesine giriş yapın. Ardından da Selimiye caddesi üzerinde yer alan bu tarihi camiyi ziyaret edebilirsiniz.

Aziziye Camii Tarihi

Aziziye Camii 16. yüzyılda inşa edilen Osmanlı imparatorluğu döneminde ki en ünlü camilerden birisidir. Türk Barok mimarisi tarzı ile inşa edilmiştir. Aziziye Camii tarihte Şeyh Ahmet tarafından yapılmış bir camidir. 16. yüzyılda yapılan bu cami daha sonra yangın sonucu yanmıştır. Bundan dolayı ise 1867 yılında Sultan Abdülaziz'in annesi bu camiyi tekrardan inşa etmeye karar verir. Sultan'ın annesi inşa ettirdiği bu cami günümüze kadar bütün orijinalliği ile gelmeyi başarmıştır.

Caminin pencereleri kapılarından büyük inşa edilmiştir. Bunun sebebi ise kış aylarında camini daha çok ışık almasını sağlamaları içindir. Aziziye Camii özellikle bu özelliğinden ötürü akşam başka bir görüntüye bürünmektedir. Aziziye Camii Konya iline yapılmış en güzel camilerden birisidir. Caminin yapımına 1671 yılında başlanmış ve buranın inşası yaklaşık olarak 5 yıl sürmüştür. Damat Mustafa Paşa tarafından yaptırılan bu cami 1867 yılında çıkan yangından ötürü büyük hasar görmüştür. Bundan dolayı cami yangından sonra kalan harabeleri ile birlikte tamamen yıkılmış ve yerine yenisi inşa edilmiştir.

Aziziye Camii Özellikleri

- Aziziye Camii iki minaresi bulunan bir camidir.

- Caminin pencereleri kapısından daha büyüktür.

- Türk Barok mimari tarzı ile inşa edilmiştir.

- Caminin bir dış avlusu bulunmamaktadır.

- Caminin şadırvanı minare kürsüleri ile birlikte bitişik bir şekilde inşa edilmiştir.

- Gödene taşı malzemesi ile yapılmıştır.

Aziziye Camii Mimarı Kimdir? Kim Yaptırmıştır?

Aziziye Camii mimarı kesin olarak bilinmemektedir. Sultan'ın annesi Pertevniyal Sultan tarafından inşa edilen bir camidir.