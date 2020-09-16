Aziz Vukolos Kilisesi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Aziz Vukolos Kilisesi Tarihi, Hikayesi Ve Ziyaret Saatleri (2020)

1800'lü yıllara uzanan tarihi ile beraber Aziz Vukolos Kilisesi aynı zamanda Ortodoks Rum Kilisesi olarak da bilinmektedir. Kurulduğu yıldan itibaren değişik amaçlarla kullanılmış olan bu özel yapı, günümüzde turistik açıdan ziyaret amaçlı restore edilmiş durumda.

Aziz Vukolos Kilisesi Hakkında Bilgi

Kurtuluş Savaşı'ndan önce Rumların kullandığı bir kilise olarak Aziz Vukolos Kilisesi öne çıkmaktadır. Zaten Ortodoks Rum Kilisesi olarak da bilinir. İlk inşa edildiği dönemlerde gerçek görevini görürken daha sonra değişik amaçlarla kullanılmıştır. Klasik bir yapıya sahip olan Aziz Vukolos Kilisesi, bugün pek çok yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği önemli tarihi yapılardan biridir. Bir süre kullanım dışı kaldıktan sonra restore edilerek ziyaretçileri açılmış kültürel yapılar arasında geliyor.

Aziz Vukolos Kilisesi Nerede ve Nasıl Gidilir?

Aziz vukolos Kilisesi İzmir'in Konak ilçesinde yer almaktadır. Daha detaylı anlatmak gerekirse Konak ilçesinin Basmane semtinde yer aldığını söylemek mümkün. Kiliseyi daha kolay bulabilmek için bölgeye geldiğiniz zaman Etiler mahallesine gitmeniz yeterlidir. Buradan rahatlıkla Aziz Vukolos Kilisesini bulabilir ve turistik açıdan ziyaret edebilirsiniz. Özellikle İzmir'in en yoğun bölgesi içerisinde yer alan Konak'ta bulunmaktadır.

Bu sebepten dolayı toplu taşıma araçlarını kullanarak kolayca ulaşım sağlamak mümkün. Özellikle doğrudan kilisenin yakınlarında inilebilir. Aynı zamanda özel araçlar vasıtası ile de bireysel şekilde rahatlıkla ulaşım sağlamak mümkün. Doğrudan Konak ilçesine giderek Basmane semtinden geçebilir ve burada Etiler Mahallesi'nde bulabilirsiniz.

Aziz Vukolos Kilisesi Tarihi

Aziz Vukolos Kilisesi 1886 tarihinde inşa edilmiş bir Ortodoks Rum Kilisesi olarak öne çıkmaktadır. Aynı zamanda Aya Vukla olarak da bilinmektedir. 1922 yılında meydana gelen yangına rağmen herhangi bir şekilde zarar görmeden günümüze kadar ulaşmıştır. Özellikle mübadele döneminde Rumların İzmir'i terk etmesi ile işlevini kaybederek bir süre boş kalmıştır. Daha sonra 1927 yılı ile 1951 yılları arasında İzmir Arkeoloji Müzesi kontrolünde ziyarete açılmıştır. Ancak bu saatten sonra depo görevi görmeye başlayan bir Kilis olarak öne çıkıyor.

Kilise 2009 yılında kadar harabe şeklinde kalmışken, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmiş ve yeniden ziyarete açılmıştır. Günümüzde 2009 yılından bu yana Kültür Merkezi ve basın Müzesi ile beraber Anı evi şeklinde Aziz Vukolos Kilisesi hizmet vermeyi sürdürüyor. Bölgeye ulaşım sağlayarak rahatlıkla Aziz Vukolos Kilisesini ziyaret edebilirsiniz.

Aziz Vukolos Kilisesi Hikayesi

Ortodoks Rum Kilisesi olarak Aziz Vukolos Kilisesi büyük bir öneme sahiptir. Özellikle 1886 yılında inşa edildiği günlerde Rum Kesimi için en önemli ibadet yeri olarak öne çıkmıştı. Ancak Kurtuluş Savaşı ile beraber yapılan büyük mübadele üzerinden Rumların İzmir'den gitmesi ile bir süre boş kalarak işlevini yitirmiştir. Fakat dönemin en önemli ibadet yerlerinden biri olarak biliniyor. O yüzden dünyanın her yerinden yılın farklı zaman dilimlerinde ziyaretçiler gelmekte ve kiliseyi gezmektedir.

Vukolos Kilisesi Ziyaret Saatleri

Aziz Vukolos Kilisesi İzmir'in Konak ilçesinde bulunan en önemli tarihi yapılar arasında yer almaktadır. Bu özel Rum Ortodoks kilisesini haftanın 7 günü boyunca düzenli olarak ziyaret edebilirsiniz. Üstelik kilise günün 24 saati boyunca açık olarak hizmet sağlamaktadır. Böylece günün farklı zaman dilimleri içinde ibadet yapmak içinde inancı olan kişiler adına kullanılıyor. Aynı şekilde tarihi bir ziyaret de gerçekleştirebilirsiniz.