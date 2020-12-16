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Atatürk, vatanın kurtuluşunu 1919 yılında bu evde hazırladı
Seyahat
Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 16.12.2020 - 10:18 | Son Güncelleme:

Atatürk, vatanın kurtuluşunu 1919 yılında bu evde hazırladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıl önce restore edilen Atatürk Evi'nde, Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kıyafetleri, üniformaları, askeri ve sivil yaşamına ilişkin fotoğrafları, el yazması belgeler, madalyalar ve hatıra eşyalar bulunuyor.

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Gazi Mustafa Kemal, Aralık 1918'den 16 Mayıs 1919'a kadar, Şişli'deki evde annesi ve kız kardeşiyle birlikte kaldı ve burayı Milli Mücadele plan ve çalışmalarını sürdürdüğü bir karargah gibi kullandı. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan ev dönemin İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Lütfü Kırdar tarafından 15 Haziran 1942'de "Atatürk İnkılabı Müzesi" olarak ziyarete açıldı.

Atatürk, vatanın kurtuluşunu 1919 yılında bu evde hazırladı



Yılların verdiği tahribatla eskiyen bina İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıl önce kapsamlı bir şekilde restore edildi. Müzede bulunan Atatürk'e ait kişisel eşyalardan 179'ü tamir, bakım ve onarımı yapıldı. Türk ressamlarına ait maddi değerleri yüksek 11 yağlı boya tablo da restore edildi.

Müzede Atatürk'ün; kıyafetleri, üniformaları, askeri ve sivil yaşamına ait fotoğrafları, el yazısı ile yazdığı çeşitli belgeleri, madalyaları, hatıra eşyaları bulunuyor. Müzeye kız kardeşi Makbule Hanım tarafından armağan edilen eşyalar arasında sivil giysiler, "Mustafa Kemal" armasını taşıyan mendil ve gömlekler ile iç çamaşırları da yer alıyor.

Atatürk, vatanın kurtuluşunu 1919 yılında bu evde hazırladı



Ayrıca Atatürk'ün müşir üniforması ve Sivas Kongresi'nde giydiği elbise, yazı takımı ile ilgili parçalar, sigara tabakaları, madalyalar, Amerika Başkanı Roosevelt'in hediyesi olan ahşap möbleli radyo-pikap ile ressam İbrahim Çallı ve Zeki Kocamemi tarafından yapılmış yağlı boya tablolar ile Vittorio Pisani'ye ait sulu boya tablolar da müzedeki bulunuyor. Türkiye'deki en güzel "ev müzelerden" birisi haline getirilen Atatürk Müzesi'nin girişinde ziyaretçilerden herhangi bir ücret alınmıyor.

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