Aşk dolu bir kaçamağın en güzel 10 adresi

Masalsı bir rota

Ebru Erke / Hürriyet Ekler gastronomi yazarı



KAPADOKYA

Her mevsimi ayrı güzel olabilir ama “Kışın Kapadokya bir başka güzel” lafını çoğu Kapadokya âşığından duymuşsunuzdur. Karlar altında kalan peribacalarının ve bu destansı güzellikteki coğrafyanın kış aylarında çok daha romantik olduğu bir gerçek. Eğer şanslıysanız ve hava açıksa sımsıkı giyinip sabahın erken saatlerinde masalsı vadilerin üzerinde bir balon turu alın. İtalyan ve Türk restoratörlerin yıllar süren çalışmaları sonucunda müthiş bir görünüme kavuşan Kırk Şehitler Kilisesi’ni görmeyi ihmal etmeyin. Her odası farklı dekore edilmiş Sacred House’un romantik odalarından birinde konaklamak ve restoranında yiyeceğiniz yemek de seyahatinizi başka bir boyuta taşıyacaktır.



Tarih ve romantizm

Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı



İSTANBUL

Hayatı güzelleştiren sevgiyi paylaşan iki kalp için önerim ‘7 Tepeli İstanbul’un birinci tepesinde bir gün geçirmeniz. Önceliği Topkapı Sarayı’na verin; güzelliğiyle tüm sultanları büyülen Sarayburnu’nda manzaranın ve huzurun tadını çıkarın. Sonra İmparator Iostinianos’un rüyasından günümüze ulaşan Ayasofya Camisi’nde zamansız bir mabette olmanın farkına varın. Tam karşısında Sultanahmet Camisi’nin ihtişamıyla büyülenin. Günü taçlandırmak içinse Aya Sultanahmet Otel en doğru adres. Terastaki Aya Fish Lounge’da damağınızdaki lezzetlere muhteşem bir şehir manzarasıyla Ayasofya ve Sultanahmet Camisi’nin ışıkları eşlik edecek. Otelin bir gizli hazinesi de en alt kattaki kav. Buradaki kalıntılar 1500 yıllık Magnaura Sarayı’na ait.









Doğayla iç içe

Bahar Akıncı / seyahat yazarı



FETHİYE

14 Şubat Sevgililer Günü’nü sessiz, sakin, tarih ve doğayla

iç içe geçirmek için Fethiye doğru adres. Hepimizin sandığından daha romantik bir destinasyon olan bölge ayrıca binlerce yıllık Likya tarihinin izleriyle dolu. Tlos, Xantos, Pınara, Patara gibi antik şehirler; Fethiye’nin hemen merkezindeki Amintas Kral Mezarları, uzun bisiklet yolları, sevdiceğinizle yürüyüş yapabileceğiniz trekking rotaları ve kumsallar sizi bekliyor. Şehrin gözde bölgesi Karagözler’deki La Farine Otel’in denizin dibindeki jakuzili çatı terasında konaklayabilir; alt kattaki minik pastaneden alacağınız butik pastalarla kutlama yapabilirsiniz. Bir diğer alternatif ise James Bond’un da tercih ettiği, Yacht Classic Otel’de konaklayarak iskelesinde günbatımı eşliğinde eşsiz bir akşam yemeği yemek.









Günbatımını kaçırmayın

Melih Uslu / Food and Travel Türkiye dergisi yazıişleri müdürü



NEMRUT

Nemrut’un dillere destan romantik günbatımlarını henüz görmediyseniz 14 Şubat iyi bir fırsat. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Nemrut, Adıyaman’a 43 kilometre uzaklıkta. Dağın zirvesindeki anıt mezar, bir zamanlar bölgeye hükmeden Kommagene kralları için inşa edilmiş. Tümülüs şeklindeki mezarın teras bölümündeki dev heykeller, akşamüstü güneşinde sarının etkileyici tonlarıyla aydınlanıyor. Ufka doğru uzayıp giden dağ denizini kızıla boyayan günbatımları pastoral bir senfoni sunuyor konuklarına… Oralara kadar gitmişken Hilton Garden Inn Adıyaman Hotel’de konaklayıp Cendere Çayı’nın üzerindeki Anadolu’nun kullanılabilir durumda olan tek orijinal Roma köprüsü gibi civardaki kültür hazinelerini de keşfedebilirsiniz.









Karantina hissinden kurtulun

Zeynep Zor / Hürriyet Seyahat gezgini



İĞNEADA

Karadeniz’in en batısında ve Trakya’nın en doğusundaki İğneada sadece Türkiye’nin değil tüm Avrupa’nın da en büyük longoz ormanlarına sahip. İstanbul’dan otomobille iki saatte ulaşmak mümkün. Uzun karantina günlerini sevgilinizle burada biraz olsun unutabilirsiniz. Doğanın içinde romantik ve farklı bir deneyim yaşamak isterseniz konaklama önerim Longosphere Glamping olur. İğneada Feneri, Dupnisa Mağarası, Longoz Ormanları Milli Parkı, Zindan Dere Şelalesi, Monopetra Kayalıkları, Beğendik Köyü etrafta görülebilcek yerlerden birkaçı.









Oksijeni bol

Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat gezgini



KAZ DAĞLARI

Afrodit’in Paris’e âşık olduğu yer olan Kaz Dağları, Sevgililer Günü’nü geçirmek için en romantik alternatiflerden. Havadaki oksijen bolluğu bakımından dünyada ikinci olan bu cennet coğrafyada doğa yürüyüşleri yapabilir, harika mimarileriyle eski köyleri gezebilir, şömineli taş bir evde konaklayabilirsiniz. Bölgede gezeceğiniz en çarpıcı yerler eski Rum köyleri olan Adatepe ve Yeşilyurt. Bozulmamış doğal güzellikler ve taş evler arasında gezinebilirsiniz. Zeus Altarı’nı mutlaka görün. Ayrıca Assos, Cunda Adası, acı dolu aşk öyküsüyle bilinen Hasan Boğuldu ve Sütüven Şelalesi’ni de ziyaret edebilirsiniz. Konaklamak için romantik taş odalarıyla sizi bekleyen ve şömine keyfi yapabileceğiniz Adatepe İda Blue Hotel’i öneririm.









Deniz havası iyi gelir

Erdal İpekeşen / Tempo Travel yayın danışmanı



BELEK

Soğuk kış günlerinde Belek doğası ve lüks tesisleriyle içinizi ısıtacaktır. Açık olan tüm tesisler sağlık sertifikalı. Her türlü imkânı bulacağınız oteller bir yana, hemen ardındaki golf sahalarında yürüyüş yapmak, orman içinde gezinmek size iyi gelecektir. 400 yatak kapasiteli Kempinski The Dome Otel ise butik anlayıştaki hizmetiyle diğer kitle otellerine göre farklılık gösteriyor. Dünya jet sosyetesinden isimlerin müdavimi olduğu otelde, arzuya göre 24 saat ‘butler (uşak)’ hizmeti alabiliyorsunuz. Selçuklu mimarisine sahip otelin ana binasında kalmak istemeyenler için golf sahası içindeki golf süitler var. Belek’teki oteller deniz kenarında, yani kumsalda yürümek için ideal. Bu arada Düden Şelalesi gibi doğal güzellikleri de ziyaret edebilirsiniz.









Günü Delikli Koy’da bitirin

Burcu Gürtürk Kadak / Hürriyet Seyahat gezgini



ÇEŞME

Alaçatı sadece yazın değil, dört mevsim ayrı mutluluk veren yerlerden. Arnavutkaldırımlı sokakları, kesme taş evleriyle otantik bir atmosfere sahip olan Çeşme’nin popüler beldesi, Sevgililer Günü’nde yapacağınız kısa bir kaçamak için de uygun adreslerden… Taşınabilir sandalye ve masanızı Delikli Koy’a kurup kendi romantik atmosferinizi yaratabilir; henüz sakinken Alaçatı sokaklarının tadını çıkarabilirsiniz. Konaklama için tavsiyem yıl boyunca açık olan Beyaz Han Otel. Rum evinin tüm inceliklerini yansıtan taş mimarisi, zarif dekorasyonu ve yüksek tavanlı odalarıyla Alaçatı’nın merkezindeki Beyaz Han Otel’in bağımsız bir villası ve romantik çiftlerin favorisi olan şömineli bir çatı katı odası da mevcut.









Yaylada, karda el ele

Şener Kalemci / Yürüyüş rotaları rehberi



KAÇKAR

Beyaz örtüsüyle Kaçkar Dağları’nda 14 Şubat yaşamak bir ayrıcalık… Horona durmuş yan yana çam ağaçları kar taneleriyle süslenmiş halde. Bu vakitlerde her an kar yağışı olabilir. Bölgede romantik zaman geçirmek için seçenek çok. Tarihi taş köprüler, Hemşin konakları ve Zil Kale beyaz fonda bir başka güzel. Fırtına Deresi’nin kollarında karın beyazıyla suların kucaklaşmasını seyretmek de ayrı bir zevk. Konaklama seçenekleri de bol. Doğayla iç içe, sakin bungalovlar ve manzarası bol otellerden gönlünüze göre birini seçebilirsiniz. Dere sesi eşliğinde sevgilinizle el ele karda yürümek iyi gelecektir. Fındıklı’daki Çağlayan Köyü’ne uğrayıp Laz Konakları’nın (dolmataş evleri) kar beyazı içindeki görüntülerini seyretmeden de dönmeyin.









Dalga seslerini dinleyin

Canan Demiray / Seyahat yazarı



AĞVA

İstanbul’un uzağında ama bir o kadar yakın, kısa romantik bir kaçamak için en ideal yerlerin başında geliyor. İstersenz çocuğunuzu da götürebilirsiniz. Ağva’da kumsalda dalga sesleriyle yürüyüş, Göksu Nehri üstünde tekne turu, çocuğunuzla birlikte bir deniz bisikleti gezintisi yapmak güzel olacaktır. Dere kıyısı ve denizin birleştiği nadir noktalardan biri üzerine kurulu olan Mata Boutique Hotel ise buradaki adresiniz olsun. Otelin nehir manzaralı, jakuzili ve teraslı süit odasında konaklayabilir, bahçesinde çocuklarınız koşup eğlenirken nehir kıyısında içkinizi yudumlayabilirsiniz.