MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriAsırlık mezarlara defineciler zarar verdi, köylüler sit alanı olmasını istedi
GeriSeyahat Asırlık mezarlara defineciler zarar verdi, köylüler sit alanı olmasını istedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Asırlık mezarlara defineciler zarar verdi, köylüler sit alanı olmasını istedi
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 18.06.2020 - 11:58,Son Güncelleme:

Asırlık mezarlara defineciler zarar verdi, köylüler sit alanı olmasını istedi

Tunceli’de bulunan tarihi kaya mezarlarının olduğu ve zaman zaman definecilerin zarar verdiği 10 dönümlük alanın sit alanı ilan edilerek korunması istendi.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Türkiye'de sadece Tunceli'nin Hozat ilçesinde bulunan ve 18'inci yüzyıla ait olduğu düşünülen lahit ve atbaşı mezarları, zaman zaman kaçak kazılar sonucu tahrip edildi. Mezar taşlarının üzerinde bulunan silah, müzik ve tarımsal aletli desenler döneme ait insanların özelliklerini yansıtması dikkat çekerken, köy sakinleri, bölgenin sit alanı ilan edilip koruma altına alınmasını istedi.

Asırlık mezarlara defineciler zarar verdi, köylüler sit alanı olmasını istedi


Mezarların uzun süredir hazine avcıları tarafından tahrip edildiğini belirten Köy Muhtarı Engin Karataş, “Tarihi mezarlarımız var köyümüzde. Bu mezarların aslı yüzyıllar hatta bin yıllar öncesine dayanıyor. Bunların korunmasını ve bölgenin sit ilan edilmesini ediyoruz. 10 dönümlük bir alanda mezarlar var buraya bir çok turist ve araştırmacı geliyor. Atbaşı mezar taşı, defineciler kırıp baş kısmını götürmüşler. Bu tarihi mezarlarımız yok oluyor” dedi.

Asırlık mezarlara defineciler zarar verdi, köylüler sit alanı olmasını istedi



Bölgenin sit alanı ilan edilmesini isteyen köy sakinlerinden Birsen Adıgüzel ise, “Burası çok eski bir tarihi bir mezarlık çoğu mezarlık gördüğünüz gibi kırılmış dökülmüş. At başı mezarlık var ama bölgemizde genelde koç başı mezarlıklar mevcuttu. Buranın sit alanı edilmesini istiyoruz. Mezar taşlarını incelediğimizde kültürel eşyaları, bağlama, matara, kılıç gibi simgeler var” ifadelerini kullandı.

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle