Asi Nehri nerede? Nereden doğar ve nereye dökülür? Asi Nehrinin özellikleri ve uzunluğu
Dünyanın birçok farklı bölgesini dolaşan ve ayrıca sınır oluşturan Asi Nehri, aynı zamanda en önemli nehirler arasında yer almaktadır. Coğrafi açıdan pek çok amaç doğrultusunda bu bir nehir hakkında bilgi almak isteyen kişiler, internet üzerinden araştırma gerçekleştirmektedir. Peki, Asi nehri nerede? Nereden doğar ve nereye dökülür? Asi nehrinin özellikleri ve uzunluğu hakkında bilinmesi gerekenler.
Tarım ve ticari amaç ile beraber Asi Nehri farklı bölgede değişik amaçlar üzerinden değerlendirilen bir nehirdir. Aynı zamanda uzunluğu ve sağladığı ayrıcalıklar ile beraber dünyanın en önemli nehirleri arasında geliyor.
Asi Nehri Nerede?
Asi Nehri Akdeniz Bölgesi'nde yer alan 1 nehirdir. Lübnan’ın farklı şehirlerinden geçmek suretiyle aynı zamanda Türkiye ile Suriye arasında bir sınır oluşturur. Bu bölge itibariyle Batıya doğru bir kıvrım yaratmak suretiyle yoluna devam eder.
Asi Nehri Nereden Doğar?
Asi Nehri Lübnan’daki Baalbek yakınında bulunan El-bika üzerinden doğmaktadır. Anti Lübnan dağları arasından dar bir noktadan geçmek suretiyle akışına devam ederek güzergahını takip eder.
Asi Nehri Nereye Dökülür?
Farklı yollar ve güzergahlar takip etmek suretiyle Asi Nehri Akdeniz’e dökülür. Bu yollar içerisinde yine Akdeniz'den başlamak suretiyle Lübnan ile beraber Türkiye ve Suriye sınırları arasında devam etmektedir. Bu doğrultuda farklı kıvrımlar gerçekleştirerek güneybatıya doğru yönelmek suretiyle Akdeniz'e dökülür.
Asi Nehrinin Özellikleri
Asi Nehri pek çok farklı özelliği ile öne çıkıyor. En önemlisi tarım başta olmak üzere pek çok ticari açıdan değerlendirilmesidir. Aynı zamanda Türkiye ile Suriye arasında bir sınır oluşturması sebebiyle de önemli bir yere sahiptir. Türkiye topraklarına girmek suretiyle Amik Ovası'na doğru yönelir. Ciddi kavis ile beraber akış hızı azalır ve özellikle sulama konusunda elverişli hale gelir. Yaz aylarında su seviyesi azalırken kış aylarında oldukça yüksek noktaya ulaşır
Asi Nehrinin Uzunluğu
Asi Nehri'nin uzunluğu yaklaşık olarak 380 kilometre kadardır. Bu uzunluk başladığı Lübnan üzerinden Türkiye Suriye sınırı ile beraber Amik ovasının geçerek yeniden Akdeniz'e kadar uzanmaktadır. Bu mesafe kıvrımlar baz alınmak sureti ile hesaplanarak ele alınmış veriler olarak öne çıkıyor.
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