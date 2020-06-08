Asi Nehri nerede? Nereden doğar ve nereye dökülür? Asi Nehrinin özellikleri ve uzunluğu

Tarım ve ticari amaç ile beraber Asi Nehri farklı bölgede değişik amaçlar üzerinden değerlendirilen bir nehirdir. Aynı zamanda uzunluğu ve sağladığı ayrıcalıklar ile beraber dünyanın en önemli nehirleri arasında geliyor.

Asi Nehri Nerede?

Asi Nehri Akdeniz Bölgesi'nde yer alan 1 nehirdir. Lübnan’ın farklı şehirlerinden geçmek suretiyle aynı zamanda Türkiye ile Suriye arasında bir sınır oluşturur. Bu bölge itibariyle Batıya doğru bir kıvrım yaratmak suretiyle yoluna devam eder.

Asi Nehri Nereden Doğar?

Asi Nehri Lübnan’daki Baalbek yakınında bulunan El-bika üzerinden doğmaktadır. Anti Lübnan dağları arasından dar bir noktadan geçmek suretiyle akışına devam ederek güzergahını takip eder.

Asi Nehri Nereye Dökülür?

Farklı yollar ve güzergahlar takip etmek suretiyle Asi Nehri Akdeniz’e dökülür. Bu yollar içerisinde yine Akdeniz'den başlamak suretiyle Lübnan ile beraber Türkiye ve Suriye sınırları arasında devam etmektedir. Bu doğrultuda farklı kıvrımlar gerçekleştirerek güneybatıya doğru yönelmek suretiyle Akdeniz'e dökülür.

Asi Nehrinin Özellikleri

Asi Nehri pek çok farklı özelliği ile öne çıkıyor. En önemlisi tarım başta olmak üzere pek çok ticari açıdan değerlendirilmesidir. Aynı zamanda Türkiye ile Suriye arasında bir sınır oluşturması sebebiyle de önemli bir yere sahiptir. Türkiye topraklarına girmek suretiyle Amik Ovası'na doğru yönelir. Ciddi kavis ile beraber akış hızı azalır ve özellikle sulama konusunda elverişli hale gelir. Yaz aylarında su seviyesi azalırken kış aylarında oldukça yüksek noktaya ulaşır

Asi Nehrinin Uzunluğu

Asi Nehri'nin uzunluğu yaklaşık olarak 380 kilometre kadardır. Bu uzunluk başladığı Lübnan üzerinden Türkiye Suriye sınırı ile beraber Amik ovasının geçerek yeniden Akdeniz'e kadar uzanmaktadır. Bu mesafe kıvrımlar baz alınmak sureti ile hesaplanarak ele alınmış veriler olarak öne çıkıyor.