Arnavutluk'un şehirleri neler? Arnavutluk başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Arnavutluk ülkesinin resmi adı Arnavutluk Cumhuriyeti'dir. Arnavutluk Cumhuriyeti Avrupa kıtasında yer alan bir ülkedir. Balkanlar'da yer alan bir ülke olan Arnavutluk'un Kosova, Kuzey Makedonya, Yunanistan ve Yunanistan ile komşuluğu bulunmaktadır. Arnavutluk Birleşmiş Milletler ve NATO üyesi bir ülkedir. Arnavutça ve İtalyanca ülkenin resmi dilidir. Yunancada ülkede tanınan diğer diller arasında yer almaktadır. Ülke üniter parlamenter cumhuriyet sistemi ile birlikte yönetilir. Arnavutluk Adriyatik denizi ve İyonya denizine kıyısı olan bir ülkedir. Arnavutluk 12 idari bölgeye ayrılmış bir ülkedir. Arnavutluk'ta ayrıca Türkçe ve Sırpçada konuşulan diğer diller arasında yer almaktadır.

Arnavutluk Akdeniz iklimine sahip bir ülkedir. Kışları ılık ve yağmurlu yazları ise oldukça kurak geçmektedir. Arnavutluk Leki ülkenin resmi para birimidir. Arnavutluk ülkesinin internet alan adı ise ".al" şeklindedir. Arnavutluk’ta trafik akışı ise sağ taraftandır. Arnavutluk Osmanlı imparatorluğundan bağımsızlığını 1912 yılında kazanmıştır. Ülkede ise yer yer Osmanlı dönemine ait eserlere rastlamak mümkündür. 1991 yılına kadar Arnavutluk'ta sosyalist bir devlet hakimdi. Daha sonra 1991 yılında yeni bir Cumhuriyet kuruldu ve sosyalizm ülkede sona ermiş oldu. Arnavutluk başkenti ise Avrupa'da ki en eski başkentlerden birisidir. Ülkede modern Yunan dönemine ait eserler de yer almaktadır.

Arnavutluk'un Şehirleri Neler?

- Tiran

- Berat

- Durres

- Elbasan

- Ergiri

- Saranda

- Avlonya

- Akçahisar

- Görice

- İşkodra

- Kökes

- Fier

- Debre

- Lushnja

- Kamza

- Pogradec

- Laç

- Kavalye

- Lesh

- Orikum

- Patos

- Fushe - Kruja

- Bulqiza

- Permedi

- Klisura

- Tepedelen

- Konispol

- Devline

- Libohova

- Bihleşte

- Roskovec

- Himara

- Şayak

- Şingin

- Klos

- Selenica

- Gramsh

- Peklin

- Libraş

- Poliçan

- Puka

- Ura Vajgourore

- Fushe Arrez

- Vora

- Kuçova

- Divjaka

- Cerrik

- Rrogozhina

- Maliq

- Prrenjas

- Memallaj

Arnavutluk'un Başkenti Neresidir?

Arnavutluk'un başkenti Tiran'dır. Tiran hem Arnavutluk'un başkenti aynı zamanda da en büyük şehridir. Tiran şehrinin toplam nüfusu 800 bindir. Aynı zamanda ise en yoğun nüfusa sahip şehridir. Tiran şehrinin ismi Yunancadan gelmektedir. Yunancada mutlak güç sahibi demektir. Tiran'ı kuran eski İskodra valisi Süleyman Paşa'dır. Türk egemenliği altında uzun süre kalan şehirde ilk olarak camiler ve bir takım medreseler kurulmuştu. Tiran Osmanlı'nın balkan savaşlarında ise tamamen elinden çıktı ve Arnavutluk'a bağlanmış oldu. Arnavutluk 1919 yılında ise Tiran'ı başkenti olarak ilan etti.

Tiran Arnavutluk'un ekonomik ve siyasal merkezi haline gelmiş bir şehridir. Bu şehirde pek çok kültürel değerler de yer almaktadır. Tiran 24 idari bölümle yönetilmektedir. Tiran aynı zamanda ülkemizin başkenti olan Ankara ile kardeş bir şehirdir.

Arnavutluk'un Nüfusu Kaçtır?

Arnavutluk'un toplam nüfusu 2.8 milyondur.

Arnavutluk'un Yüzölçümü Ne Kadardır?

Arnavutluk'un toplam yüzölçümü 28.748 kilometre karedir.

Arnavutluk'un Telefon Kodu Nedir?

Arnavutluk'un telefon kodu +355'dir.

Arnavutluk'un Posta Kodu Nedir?

Arnavutluk posta kodu 1001'dir.