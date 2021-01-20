Arden Dağları bölgesinde Türklerin olmadığı Türk köyü… ‘Genç Türkler Birliği’ adında futbol takımları bile var

Köyün merkezinde bulunan ve şuan kütüphane olarak kullanılan binanın girişindeki mermerin üzerinde oyulmuş ay yıldız, binanın içindeyse camlara işlenmiş Türk bayrağı motifleri dikkati çekiyor. Bu kadar Türklüğü simgeleyen objelerin ardından “Burada nasıl Türk olmaz?” diyebilirsiniz. O konu hakkındaki bilgiyse şöyle…

Türklerin yaşamadığı Faymonville köyüne 'Türk köyü' denilmesiyle ilgili, 8'inci yüzyıla dayanan çeşitli rivayetler bulunuyor. Öncelikle köyün bu günlere kadar gelmesinin nedeni köyün yaşlıları tarafından 2. Dünya Savaşı ile ilgili verdikleri çok ilginç bir anektod tarafından açıklanıyor.

Yaşlıların dediklerine göre Alman orduları 2. Dünya Savaşı sırasında köyün girişindeki Türk bayrağından dolayı bu köye zarar vermezler çünkü Türkiye ile saldırmazlık anlaşması vardır.









Gelelim Faymonville köyünün ‘Türk Köyü’ ismini nereden ve nasıl aldığına



Köyün bu ismi alması hakkında birçok söylenti bulunuyor. Bunların içinde köylüler tarafından kabul edilenler ise şöyle… 16. yy'da Osmanlılarla savaşmak için yardım adında kilise tarafından para toplanırken, Feymonville köylüleri diğer Valon (Belçika'nın içinde otonom bir bölge) köylerinin aksine Lüksemburg Düşesliğine bağlı oldukları için ödeme yapmayı reddetmişler.



Ve bu sebeple 'Hristiyanlık aleminin düşmanı ve Türklerin dostu' ilan edilmişler. Diğer bir söyleme göreyse Faymonville köylüleri, zamanında Haçlı seferlerine katılmadı ve soyutlanarak onlara 'Türk' denildi.









‘Genç Türkler Birliği’ adında futbol takımları var



Faymonville köyüleri, eski dönemlerde Türklüğü o kadar benimsemiş ki, rivayete göre bir dönem kilise çanlarını susturup dua çağrısını ezan taklidi sesle yapmaya başlamışlar. Köyde birçok Türklüğü simgeleyen şey var. Hatta Faymonville'deki tek otel 'Eski Sultan' (Le Vieux Sultan) adını taşıyor.

Ayrıca köyün futbol takımı RFC Turkania (Genç Türkler Birliği) amatör liginde Türk bayraklı logosuyla mücadele ediyor. Köyde Türk bayrağı bulunması hakkında da rivayetler bulunuyor. Faymonville'e 'Türk Köyü' denilmesi ve Türk bayrağının bu köyün sembolü olması, bu geleneğin 8'inci yüzyıldan kaldığını savunan köylülerce açıklanıyor.









Karnavalda her yer kırmızı ve beyaza bürünüyor



Köyün tanınmasında etkili olan bir şey daha var ki oda Faymonville'de her yıl düzenlenen geleneksel karnaval... Faymonville, karnaval etkinlikleri çerçevesinde adeta kırmızı beyaza bürünüyor.









Türk bayraklı bando takımının arkasında kortej oluşturuluyor. Köylüler, karnaval kapsamında çeşitli kostümler giyerek eğleniyor. Karnavalı, Belçika ve komşu ülkelerden gelen çok sayıda Türk de katılıyor.









