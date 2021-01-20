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GeriSeyahat Arden Dağları bölgesinde Türklerin olmadığı Türk köyü… ‘Genç Türkler Birliği’ adında futbol takımları bile var
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Arden Dağları bölgesinde Türklerin olmadığı Türk köyü… ‘Genç Türkler Birliği’ adında futbol takımları bile var
Seyahat
Anadolu Ajansı / Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: AA, İstock
Haber Giriş: 20.01.2021 - 12:53 | Son Güncelleme:

Arden Dağları bölgesinde Türklerin olmadığı Türk köyü… ‘Genç Türkler Birliği’ adında futbol takımları bile var

Belçika'nın Almanya sınırındaki Arden Dağları bölgesinde bulunan bu köyün ismi Faymonville. Köyün meydanında, Belçika ve Valonya otonom bölgesi bayraklarının yanında Türk bayrağı da dalgalanıyor.

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Köyün merkezinde bulunan ve şuan kütüphane olarak kullanılan binanın girişindeki mermerin üzerinde oyulmuş ay yıldız, binanın içindeyse camlara işlenmiş Türk bayrağı motifleri dikkati çekiyor. Bu kadar Türklüğü simgeleyen objelerin ardından “Burada nasıl Türk olmaz?” diyebilirsiniz. O konu hakkındaki bilgiyse şöyle…

Arden Dağları bölgesinde Türklerin olmadığı Türk köyü… ‘Genç Türkler Birliği’ adında futbol takımları bile var

Türklerin yaşamadığı Faymonville köyüne 'Türk köyü' denilmesiyle ilgili, 8'inci yüzyıla dayanan çeşitli rivayetler bulunuyor. Öncelikle köyün bu günlere kadar gelmesinin nedeni köyün yaşlıları tarafından 2. Dünya Savaşı ile ilgili verdikleri çok ilginç bir anektod tarafından açıklanıyor.

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Yaşlıların dediklerine göre Alman orduları 2. Dünya Savaşı sırasında köyün girişindeki Türk bayrağından dolayı bu köye zarar vermezler çünkü Türkiye ile saldırmazlık anlaşması vardır.

Arden Dağları bölgesinde Türklerin olmadığı Türk köyü… ‘Genç Türkler Birliği’ adında futbol takımları bile var



Gelelim Faymonville köyünün ‘Türk Köyü’ ismini nereden ve nasıl aldığına

Köyün bu ismi alması hakkında birçok söylenti bulunuyor. Bunların içinde köylüler tarafından kabul edilenler ise şöyle… 16. yy'da Osmanlılarla savaşmak için yardım adında kilise tarafından para toplanırken, Feymonville köylüleri diğer Valon (Belçika'nın içinde otonom bir bölge) köylerinin aksine Lüksemburg Düşesliğine bağlı oldukları için ödeme yapmayı reddetmişler.

Arden Dağları bölgesinde Türklerin olmadığı Türk köyü… ‘Genç Türkler Birliği’ adında futbol takımları bile var


Ve bu sebeple 'Hristiyanlık aleminin düşmanı ve Türklerin dostu' ilan edilmişler. Diğer bir söyleme göreyse Faymonville köylüleri, zamanında Haçlı seferlerine katılmadı ve soyutlanarak onlara 'Türk' denildi.

Arden Dağları bölgesinde Türklerin olmadığı Türk köyü… ‘Genç Türkler Birliği’ adında futbol takımları bile var



‘Genç Türkler Birliği’ adında futbol takımları var

Faymonville köyüleri, eski dönemlerde Türklüğü o kadar benimsemiş ki, rivayete göre bir dönem kilise çanlarını susturup dua çağrısını ezan taklidi sesle yapmaya başlamışlar. Köyde birçok Türklüğü simgeleyen şey var. Hatta Faymonville'deki tek otel 'Eski Sultan' (Le Vieux Sultan) adını taşıyor.

Arden Dağları bölgesinde Türklerin olmadığı Türk köyü… ‘Genç Türkler Birliği’ adında futbol takımları bile var

Ayrıca köyün futbol takımı RFC Turkania (Genç Türkler Birliği) amatör liginde Türk bayraklı logosuyla mücadele ediyor. Köyde Türk bayrağı bulunması hakkında da rivayetler bulunuyor. Faymonville'e 'Türk Köyü' denilmesi ve Türk bayrağının bu köyün sembolü olması, bu geleneğin 8'inci yüzyıldan kaldığını savunan köylülerce açıklanıyor.

Arden Dağları bölgesinde Türklerin olmadığı Türk köyü… ‘Genç Türkler Birliği’ adında futbol takımları bile var



Karnavalda her yer kırmızı ve beyaza bürünüyor

Köyün tanınmasında etkili olan bir şey daha var ki oda Faymonville'de her yıl düzenlenen geleneksel karnaval... Faymonville, karnaval etkinlikleri çerçevesinde adeta kırmızı beyaza bürünüyor.

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Türk bayraklı bando takımının arkasında kortej oluşturuluyor. Köylüler, karnaval kapsamında çeşitli kostümler giyerek eğleniyor. Karnavalı, Belçika ve komşu ülkelerden gelen çok sayıda Türk de katılıyor.

Arden Dağları bölgesinde Türklerin olmadığı Türk köyü… ‘Genç Türkler Birliği’ adında futbol takımları bile var



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