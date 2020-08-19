Ardahan Kent Müzesi kuruluyor

Unutulmaya yüz tutmuş tarihi ve kültürel malzemelerin toplanarak günümüze kazandırılacağı Ardahan Kent Müzesi için hazırlıklar başladı. Belediye Başkanı Faruk Demir, kentin hafızasını gözler önüne serebilmek ve Ardahan’ın daha güzel geleceklerine güzel bir kent hazırlamak için Ardahan Belediyesi olarak bir kent müzesi oluşturmaya karar verdiklerini söyledi.







Demir: “Bir kentin varlığı hafızasıdır. Geçmişini unutanlar gelecek yaratamazlar. Çocuklarımızın birçoğu atalarımızın, dedelerimizin, babalarımızın ya da bizim hangi koşullarda yaşamını idame ettirdikleri, hangi koşullarda iş aş ve coğrafi koşullarla mücadele ettiğini bilmiyorlar. Kentimizin hafızasını gözler önüne serebilmek ve Ardahan’ın daha güzel geleceklerine güzel bir kent hazırlamak için Ardahan belediyesi olarak bir kent müzesi oluşturmaya karar verdik. Ardahan’ımızın geçmişi nedir, geçmiş yıllarda yaşayanlar neler yapmış bunların hepsini göz önüne sereceğiz. Güzel bir söz vardır diyor ki; Ortada bir kültür varsa o kültüre ait bir millet vardır. Ortada bir millet varsa, o millete ait kültürü göstermek lazım. Biz Ardahanlılar olarak kadim bir milletiz. Geçmişimizi gösterip, ne kadar derin bir geçmişe, ne kadar derin bir kültüre, ne kadar becerikli bir kültüre sahip olduğumuzu bütün dünyaya göstermek zorundayız. Ardahan’ımızda, Türkiye’de ki ve tüm dünyada ki Ardahanlılara sesleniyorum.



Milletleri millet yapan kültürleridir yani geçmişidir. Bu çerçevede Ardahan belediyesi olarak kentimizin hafızasını, belleğini bir arada toplamak için geleneksel bir müze oluşturmak istiyoruz. Bu çerçevede dünyaya, ülkemize ve çocuklarımıza atalarımız dedelerimiz hangi koşullarda yaşamış ve hangi işleri ne şekilde yapmış ve bugünlere gelmişiz.



Bunun içinde bütün hemşerilerime çağrımdır. Oluşturacağımız kent müzesinde hangi enstrüman, hangi aleti ve edevatı kim vermişse altında kendisini ve ailesinin adını yazacağız. Bir nevi sizler adına, sizlerin evinde kör olmaya, çürümeye yüz tutmuş, yarın atıl hale gelecek olan tüm eşyalarınızı kent müzesinde sizler adına muhafaza edeceğiz.







Bu konuda müdürlerimizden Erol özer görevli. İnşallah kısa zamanda tüm Ardahan’da ki eşyaları toplayarak, iyi bir kent müzesi oluşturacağız. Ardahan’ı görmeye gelen hemşerilerimiz yâda dışarıdan gelen konuklarımız o kent müzesinde dolaşıp Ardahan tarihinde nereden nerelere gelmiş görecek. Lütfen bu konuda bize yardımcı olun. Çünkü hepimiz Ardahan için varız, bir tane Ardahan var. Onu en güzel şekilde sunmak tüm Ardahanlıların görevidir. Biz şuanda bu görevin organizasyonlarını yapan kadrolarız. Müzemize katkılarınızı önemle ısrarla rica ediyorum” dedi.



Müzenin oluşumunda büyük katkı sağlayan Ardahan Belediyesi Basın Yayın ve Halk İlişkiler Müdürü Erol Özer, ise; “Makineli tarıma geçilmesiyle bir köşeye atılmış, yok olmaya yüz tutmuş eski tarım aletlerini ve ev araç gereçlerini Ardahan'ımızda ‘’Belediye Kent Müzesinde’’ Geçmişi unutturmamak ve geleceğe ışık tutmak adına değerlerimizi yaşatmayı planlıyoruz. Bu görevi bizlere güvenerek veren, Belediye Başkanımız Faruk Demir Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah duyarlı halkımızla birlikte yok olmaya yüz tutan Kültürümüzü birlikte yaşatacağız” dedi.