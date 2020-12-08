Antalya'nın yükseklerinde kar manzaraları

Batı Toroslar'ın en yüksek ikinci dağı olan, Gömbe Yaylası'nın hemen üstündeki 3 bin 26 metre yüksekliğindeki Akdağ'ın zirvesinden başlayarak, 1400 metreye kadar her yer karla kaplandı. Bazı yerlerde kar kalınlığı, yarım metreye ulaştı. Akdağ'ın eteklerini kaplayan kar, doğayı beyaza bürüdü. Yaklaşık 2 bin metre yüksekliğindeki Subaşı Yaylası'na kadar arazi aracı ile çıkan Ali- İbrahim Ekinci kardeşler de kar manzaralarını fotoğrafladı.









Kar üzerinde piknik yapan kardeşlerden Ali Ekinci, "Bu manzaranın oluşması bu yıl çok gecikti. Akdağ'ın zirvesini fotoğraflayamadık. Dumanla kaplıydı. Ancak çok güzel bir manzara vardı. Bazı yerlerde kar kalınlığı yarım metreyi geçmiş.









Bu çok büyük bir zenginlik. Çünkü Gömbe ve Elmalı ovalarına hayat veren Çayboğazı Barajı neredeyse kurumuştu. Dileğimiz bu kar kalınlığının geçmişte olduğu gibi birkaç metreye ulaşması. Bu manzaraların daha çok artması. Kuraklığın son bulması" dedi.