Ankara'nın onlarca heykelli, duygu dolu parkı

Dikmen caddesi ile Keklikpınarı 877. Sokak arasında yer alan park 4.163 m2'si çim alan olmak üzere toplam 10.713 m2 alana sahip. 2001 yılında yapılan parkta, kendisini ve Temsil Heyetini davullarla, oyunlarla ve seğmen gösterileri ile karşılayan halka, içinde bulunduğu durumu ve bu durumdan nasıl kurtulacağımızı anlatan duygulu bir teşekkür konuşması yapan Mustafa Kemal ve o anki atmosferi temsil eden onlarca heykel yer alıyor.







Atatürk Ankara’ ya geldiği bu mutlu günü Söylev’de şöyle anlatır: “Sivas’tan Kayseri yoluyla Ankara’ya gitmek üzere yola çıkan Heyeti Temsiliye, bütün yol boyunca ve Ankara’da büyük ulusumuzun sıcak ve içten yurtseverlik gösterileri içinde bugün buraya geldi. Ulusumuzun gösterdiği birlik ve beraberlik, ülkemizin geleceğini güven altına alma konusundaki inancı sarsılmaz bir biçimde destekleyecek niteliktedir. Şimdilik Heyeti Temsiliye merkezi Ankara’dadır.”









Ankaralılarla karşılaşması ise şöyle olmuştur; “27 Aralık 1919 günü öğleden sonra saat üçü on geçiyordu. Dikmen bağlarının önünde küçük bir çeşme yanında karşılama heyeti bekliyordu. Burası Atatürk’ ün Ankara’ da gördüğü ilk yerdi. Uzaklardan bir korna sesi bütün heyeti yerinden oynatmıştı. Yokuş toz dumana karışmıştı, alkış ve yaşa sesleri yeri göğü inletiyordu. Mustafa Kemal bu kalabalık karşısında şaşırmıştı. İki büyük sancak dikilmişti. Burada iki kurban kesildi. Mustafa Kemal Paşa otomobilinden indi. Herkesin ayrı ayrı ellerini sıktı. Etrafındaki seymenlere ve zeybek alayına gür bir sesle seslendi;



- Merhaba efeler!..

Efeler hep bir ağızdan:

- Sağol, Paşa Hazretleri

Mustafa Kemal Paşa :

- Arkadaşlar buraya niçin geldiniz?

Efeler hep bir ağızdan :

- Millet yolunda kanımızı akıtmaya geldik !..

Mustafa Kemal Paşa :

- Fikrinizde sabitmisiniz?..

Tekrar Efeler bağırdılar:

- Andolsun!..

Mustafa Kemal Paşa gözleri yaşararak:

- Var olun yiğitler !