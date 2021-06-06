Anadolu’nun serin çağlayanları

KARÇALLARIN TEPESİNDEN DÖKÜLÜYOR

Maral Şelalesi, Artvin





Artvin’de çok sayıda şelale var. En etkileyicilerinden biri de Borçka’da Karçal Dağları’ndaki Maral Deresi üzerinde. 63 metreden yani oldukça yükseklerden düşüyor sular... Önce Macahel Geçidi’nden geçmelisiniz, döküldüğü yere ulaşabilmek için de oldukça dik merdivenlerden inmeniz gerekiyor. Güzel havalarda buz gibi sularında yüzmelisiniz.

SUYUN DELDİĞİ KAYA

Deliklikaya Şelalesi, Artvin





Artvin’deki Deliklikaya Şelalesi çok yükseklerden dökülmüyor. Sadece 7 metrelik yüksekliğiyle Deliklikaya’yı bu kadar özel yapan, suyun gücüne şahit olmak. Su bir kayayı 4 metre çapında oymuş ve şelale de bu oyuktan akıyor. Türkiye’nin en fotojenik şelalesi olmaya aday. Deliklikaya Şelalesi Artvin’in Murgul ilçesine bağlı Başköy’de...

MASAL GİBİ

Mençuna Şelalesi, Artvin





Kamilet Vadisi’ndeki Mençuna Şelalesi’ne ulaşmak için yarım saat ormanda tırmanmanız gerekiyor. Uzaktan gözükmüyor. Sesini duyuyorsunuz ama kendisi yok. Sonra bir anda önce asma köprüsü, ardından tüm heybetiyle karşınıza çıkıveriyor. Masal gibi. Hava güzelse yüzmelisiniz. Suyun üstüne yatıp metrelerce yükseklikten dökülen suları izlemek büyülü…

İSTANBUL’A YAKIN

Doğançay Şelalesi ve Prens Havuzları, Sakarya





Sakarya Geyve Doğançay Köyü’ne 10 kilometre uzaklıkta. Yolun son 2 kilometresi toprak. Aracınızı bırakıp ormanın içindeki dik bir patika yokuştan yürüyerek ulaşıyorsunuz. Prens Havuzları ise Doğançay Şelalesi’nin üstünde. Oraya da ormanın içinden yürünüyor. Biraz dikenli, zorlu ama giden pişman olmuyor.

SOSYAL MEDYANIN ÜNLÜSÜ

Ilıca Şelalesi, Kastamonu





Pınarbaşı’nda Horma Kanyonu çıkışındaki Ilıca Şelalesi 15 metreden dökülüyor. Son zamanlarda sosyal medyada en çok fotoğrafı paylaşılan şelale olabilir. Ilıca Şelalesi’nin iki ücretli girişi var. Horma Kanyonu’ndan yola girerseniz 3 kilometre platform üzerinde yürümeniz gerekiyor. Bu yolu kullanırsanız bir kanyonun içi nasılmış görebilirsiniz. Diğer girişin yürüyüş mesafesi 10 dakika. Seçim sizin.

PİKNİK YAPIP İZLEMELİ

Sızır Şelalesi, Sivas





Sivas’ın Gemerek ilçesindeki Sızır kasabasına 1 kilometre uzaklıkta, Göksu Deresi üzerinde. Sızır Şelalesi’ni ilk gördüğünüzde oldukça şaşıracaksınız. Çünkü hiç beklemediğiniz anda karşınızda beliriyor... Etrafında piknik yapmak mümkün. Giriş ücretsiz. Bir tesis var ve burada oturup şelaleye karşı içilen çay doyumsuz oluyor.

KAYMAYAN AYAKKABI GİYİN

Erfelek Şelalesi, Sinop

Bir diğer adı Tatlıca Şelaleleri. 28 ayrı şelalenin olduğu bölgeye girdiğinizde eğer isterseniz şelalelerin içinden yürüyebiliyorsunuz. Yerler kaygan ve zorlu bir yürüyüş. Yer yer ipe tutunarak tırmanmanız gerekebiliyor. Bu yolu yürümek istemeyenler yanındaki patikayı kullanabilir. Sıcak havalarda mayonuzu yanınıza almayı ve ayağınıza kaymayan bir ayakkabı giymeyi unutmayın.

KANYONUN İÇİNDE TAM 10 TANE

Küp Şelaleleri, Adana

Küp Şelalesi ya da Şelale Vadisi. Bir değil tam 10 tane. Adana’nın Aladağ ilçesine 10 kilometre uzaklıkta. 1.5 kilometrelik bir tünelden geçiyorsunuz ve Şelale Vadisi bölgesine ulaşıyorsunuz. Karavan ve kampa uygun. Az ilerisindeki Değirmen Şelalesi, Küp Şelalesi, yerden kaynayan sular, cıvıl cıvıl kuşlar ve mis gibi temiz havasıyla tam bir tabiat mucizesi.

TESCİLLİ ANIT

Yerköprü Şelalesi, Mersin

Mut’a 35 kilometre uzaklıktaki Yerköprü Şelalesi, Tabiat Anıtı olarak tescilli. Geçerken uğrayayım diyebileceğiniz bir yer değil; bizzat onun için gitmelisiniz. Girişi ücretli. Ermenek Çayı üzerindeki şelaleye ulaşabilmek için giriş kapısından sonra 20 dakika yürümeniz gerek. Şelalenin altında arkaya doğru bir tünel var. Kamp yapmaya uygun değil.

ULAŞMASI EN ZOR OLANI

Deli Su Şelalesi, Hatay

Önerdiklerimizin içinde ulaşımı en zor olanı. Önce Hatay, Arsuz’daki Hüyük Köyü’ne ulaşıyorsunuz. Sonra 6 kilometre yürüyüp dere yatağına iniyorsunuz, 4 kilometre de dere içi yürüyüş. Şelaleden hemen önce de bir kayaya tırmanacaksınız. Bunları yapabilen Deli Su Şelalesi’ni görebiliyor. Buz gibi sularında yüzerken o kadar yolu yürüdüğünüze değecek.