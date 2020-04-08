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Anadolu'nun gizli cenneti: Horma Kanyonu
Seyahat
Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 08.04.2020 - 14:23,Son Güncelleme:/

Anadolu'nun gizli cenneti: Horma Kanyonu

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine yaklaşık 5 km mesafede yer alan Horma Kanyonu, Anadolu'nun saklı cennetlerinden biri.

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Küre Dağları Milli Parkı sınırlarında bulunan ve içinden Zarı Çayı geçen Horna Kanyonu, yaklaşık 4 km. uzunluğunda olmasına rağmen, suyun geçtiği alanlarda oluşan derin kazanlar ve kuyular nedeniyle oldukça tehlikeli. Bu nedenle rehber kullanılmadan geçilmemesi gerekiyor.

Anadolunun gizli cenneti: Horma Kanyonu



Sularının Ilıca Şelalesini oluşturduğu Zara Çayının muhteşem manzarası eşliğindeki kanyonu gezmek isteyenler için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 3 km'lik bir ahşap yürüme yolu oluşturulmuş. Bu yol, kanyonun tabanından 50-60 metre yüksekliğe ulaştığı için zaman zaman heyecan verici etapları geçmek gerekiyor. Ahşap yolu daha güvenli hale getirecek olan iyileştirmeler ise hala sürüyor.

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