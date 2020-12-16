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Anadolu'nun en abidevi medreselerinden Sivas Çifte Minareli Medrese
Seyahat
Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 16.12.2020 - 10:22 | Son Güncelleme:

Anadolu'nun en abidevi medreselerinden Sivas Çifte Minareli Medrese

Anadolu'da yapılmış en abidevi medreseleri arasında olan Sivas'taki Çifte Minareli Medrese 750 yıllık bir eser. Medrese, Dârü'l-hadis adıyla da biliniyor.

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Taç kapının hemen üzerinde üç yönden akan yazıttan medresenin, İlhanlı Veziri Sahip Şemseddin Mehmet Cüveyni tarafından 1271/1272 yılında yaptırıldığı anlaşılmakta. Selçuklu döneminin en anıtsal yapılarından biri olan Çifte Minareli Medrese aynı zamanda en çok tahribata ve yıkıma uğramış yapılardan biri.

Anadolunun en abidevi medreselerinden Sivas Çifte Minareli Medrese



Günümüze yalnızca doğu cephesi, yani ön yüzü gelebilmiş yapının mevcut tek özgün yanı, Anadolu'nun en yüksek taç kapısına sahip görkemli ön cephesi. Taç kapı üzerinde yükselen iki minare ise adeta Sivas'ın sembolü. İki katlı, dört eyvanlı bir yapı olan Çifte Minareli Medresenin taç kapısı üzerindeki tuğla minareler çini bezemeli.

Anadolunun en abidevi medreselerinden Sivas Çifte Minareli Medrese



Bitkisel ve geometrik motiflerle süslü taşkapı ile yanlarındaki mukarnaslı nişler yapıya hareketli bir görüntü kazandırmakta. Yapının köşelerinde ise yivli yarım kuleler bulunuyor. Çeşitli yıllarda onarımlar gören eserin, son olarak 2009-2010 yıllarında yapılan restorasyonında cephe ve minareler onarılarak çiniler tamamlanmış, cephe temizliği yapılmış.

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