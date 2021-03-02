Aluçdağı Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Aluçdağı Milli Parkı Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Kuş sesleri eşliğinde doğanın tadını çıkarabileceğiniz bu alanda kamp yapma imkanı da bulabilirsiniz. Tabiat parkının içinde çeşme, tuvalet, büfe ve hizmet binası da bulunuyor. Buradaki ağaçlık alanlar, Fosil orman statüsündedir.

Aluçdağı Milli Parkı'na Nasıl Gidilir?

Aluçdağı Milli Parkı, Ankara'ya 100 km, Çamlıdere ilçe merkezine 7 km ve Kızılcahamam ilçesine ise 32 km uzaklıkta yer alır. Ankara'dan buraya gelmek isteyenler için iki yol bulunuyor. Bunlar;

Birinci Yol; Eski yol olarak da bilinen Kazan Kızılcahamam istikametinden gittiğiniz zaman 5 km sonra Çamlıdere yol ayrımından sola dönerek Çamlıdere ilçesine ulaşmanız gerekir. Çamlıdere ilçe merkezini geçtikten sonra Melih Gökçek Caddesi üzerinden Aluçdağı Milli Parkı'na ulaşabilirsiniz.

İkinci yol; Aluçdalı Milli Parkı'na otobandan gelecek olanlar için otobana girdikten sonra yola devam ederek Çamlıdere gişelerinden geçmeniz gerekir. Çamlıdere tabelalarını takip ederek ilçeye kısa bir süre sonra ulaşabilirsiniz. Çamlıdere ilçe merkezini geçtikten sonra Melih Gökçek Caddesi'nden geçerek Aluçdağı Milli Parkı'na ulaşabilirsiniz.

Aluçdağı Milli Parkı Konaklama

Aluçdağı Milli Parkı çevresinde farklı bütçelere hitap eden çok sayıda konaklama seçeneği bulunuyor. Bu bölgeye özellikle de Ankara ve çevre illerden kafa dinlemek, doğa ile baş başa kalmak isteyen pek çok ziyaretçi geliyor.

Aluçdağı Milli Parkı Kamp İmkanları

Göl kenarında muhteşem doğa manzarası ile yürüyüşe çıkmak, temiz bir göletin yanında piknik yapmak ve çam ağaçları arasında bol oksijen almak isteyenler Aluçdağı Milli Parkı'nda kamp yapma imkanı buluyor. Kamp alanı, gölet yanında değil, tabiat parkı alanında yer alıyor. Tabiat parkı içinde uygun gördüğünüz her alanda kamp yapabilirsiniz. Kampçılar, genellikle tuvaletlerin bulunduğu üst alanlarda kamp yapmayı tercih ediyor. Aynı zamanda burada voleybol sahası, oyun parkı, masa ve çeşmeler de bulunuyor.

Tabiat parkı içinde herhangi bir büfe de bulunuyor. Bu nedenle kamp alanına gelirken tüm kamp ihtiyaçlarınızı dışarıdan karşılayamadıysanız da burada tüm ihtiyacınız olabilecek şeyleri bulabilirsiniz. Çamkoru içinde Kızılaya bağlı faaliyet gösteren Gençlik kampı da bulunuyor. Bunun yanında izcilik tesisi de yer alıyor. Göletin yakınına araç ile gelmek de yasak. Bu nedenle aracınızı biraz ilerde bırakmanız gerekiyor.

Aluçdağı Milli Parkı Giriş Ücreti

Aluçdağı Milli Parkı için herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor. Bu nedenle sevdikleriniz ile güzel zaman geçirmek için dilediğiniz zaman gönül rahatlığı ile bölgeye gelebilirsiniz.

Aluçdağı Milli Parkı Özellikleri Hakkında Bilgi

Aluçdağı Milli Parkı'nda her yılın Temmuz ayında "Çamlıdere Aluçdağı Festivali" düzenleniyor. Bu festival kapsamında ise, müzik şölenleri, yağlı güreş karşılaşmaları, yöreye özgü sinsin oyunları oynanarak sünnet törenleri düzenlenir. Bu sayede ziyaretçiler keyifli zaman geçirir. Ankara ve çevre illerden her yıl binlerce kişiyi ağırlayan bu park, fosil orman statüsüne sahiptir. Büyük çam ağaçları ile kaplı olan Aluçdağı Milli Parkı, özellikle de çocuklu ailelerin keyifli zaman geçirebileceği bir alan sunuyor.

Mangal yakılamayan bu bölgeye gelirken yanınızda yiyecek ve içeceklerinizi getirerek ya da büfeden yiyecek ve içecek satın alarak piknik yapabilirsiniz. Toplam 17 trakking alanı bulunan Aluçdağı milli parkı, trrakingcilerin favori durakları arasında yer alıyor. Alan içinde yapabileceğiniz zipline, ATV ve bisiklet sürme gibi çeşitli aktiviteler de bulunuyor.