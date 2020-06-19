Almanya'nın şehirleri neler? Almanya başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Almanya Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinden biridir. Almanya'nın resmi adı ise Almanya Federal Cumhuriyeti'dir. Almanya Avrupa'nın sanayide en gelişmiş ülkeleri arasında yer almaktadır. Coğrafi konum itibari ile Avrupa'nın orta kısmında yer almaktadır. Almanya'nın toplam 16 tane eyaleti bulunur. Danimarka, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg, Belçika, Hollanda Almanya'nın komşu ülkeleridir. Almanya nüfusu itibari ile Avrupa Birliği'nin en yoğun nüfusa sahip ülkesidir. Ayrıca Dünya'nın en gelişmiş şehirlerinden biri olan Almanya, Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından Dünya'da en fazla göçmen alan ikinci ülke konumundadır. Almanca Almanya'nın resmi dilidir. İnsani gelişme endeksi değerlerinde Almanya çok yüksek gelişme endeksine sahip bir ülkedir.

Almanya'nın internet alanı ".de" şeklindedir. Ayrıca trafik bu ülkede sağ taraftan akmaktadır. Almanya Dünya'nın en büyük ekonomisine sahip olan 8 ülkeden biridir. Dünya'da en büyük sanayi devlerinden biridir. Almanya ayrıca NATO ve Birleşmiş Milletlere üye olmuş bir ülkedir. Almanya'da yaşayan halka Cermen halkı denilmektedir. Cermenler uzun yıllar boyunca Avrupa'da yaşamış ve hala yaşıyor olan topluluktur. Ülke bir Avrupa Birliği ülkesi olduğundan dolayı resmi para birimi Euro'dur. Almanya geçmişte Kutsal - Roma Cermen imparatorluğunun günümüzde ki devamı niteliğindedir.

Almanya'nın Şehirleri Neler?

- Berlin

- Hamburg

- Münih

- Frankfurt

- Köln

- Hannover

- Stuttgart

- Dresden

- Nürnberg

- Heidelberg

- Bonn

- Bremen

- Leipzig

- Düsseldorf

- Potsdam

- Dortmund

- Wiesbaden

- Lübeck

- Mannheim

- Aachen

- Duisburg

- Essen

- Erfurt

- Mainz

- Kiel

- Staarbrücken

- Bochum

- Rostock

- Magdeburg

- Bamberg

- Wuppertal

- Augsburg

- Regensburg

- Bilafat

- Mönchengladbach

- Halle

- Gelsenkirchen

- Koblenz

- Krefeld

- Chemnitz

- Leverkusen

- Ludwigshafen

- Oberhausen

- Würzburg

- Konstanz

- Münster

- Rothenburg ob der

- Hamm

Almanya'nın Başkenti Neresidir?

Almanya'nın başkenti Berlin'dir. Berlin Almanya'nın en büyük şehri olmamakla beraber Avrupa'nın en popüler başkentlerinden birisidir. Berlin aynı zamanda Almanya'nın 16 eyaletinden biridir. Yapılan nüfus araştırmasına göre Berlin'de toplam 3.7 milyon kişi yaşamaktadır. 2. Dünya savaşından sonra Berlin'e kurulan Berlin duvarı ile ülke Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölünmüştür. Daha sonra bu duvarın yıkılması ile ülke tekrardan birleşmiştir. Bu olay Avrupa'da ki yakın tarihte yer alan ilginç olaylardan biridir. Berlin'de oldukça fazla Türk nüfusu da yaşamaktadır. Almanya'da 3 milyon Türk nüfusu olduğu bilinmektedir. Türk nüfusu Berlin'in Kreuzberg kentinde yoğun olarak bulunmaktadır.

Berlin aynı zamanda bir kültürün beşiğidir. Ülkede 3 semavi dine ait ibadet yerleri bulunmaktadır. Berlin'de toplam 76 tane cami yer almaktadır. Ayrıca yine sinagog ve budist tapınağı da Berlin şehrinde yer alan bir başka dini yerlerdir.

Almanya'nın Nüfusu Kaçtır?

Almanya'nın toplam nüfusu 83 milyondur.

Almanya'nın Yüzölçümü Ne Kadardır?

Almanya'nın toplam yüzölçümü 357.386 kilometre karedir.

Almanya'nın Telefon Kodu Nedir?

Almanya'nın uluslararası alanda telefon kodu +49'dur.

Almanya'nın Posta Kodu Nedir?

Almanya'nın posta kodu 01067'dir.