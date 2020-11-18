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Almanya'nın masalsı kasabası: Monschau
Seyahat
Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 18.11.2020 - 11:05 | Son Güncelleme:

Almanya'nın masalsı kasabası: Monschau

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan Monschau, ülkenin en güzel kasabaları arasında yer alıyor.

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Ortaçağ'dan kalma ve çağının özelliklerini yansıtan kasaba, yarı ahşap evleri, arnavut kaldırımlı dar sokakları, yemyeşil doğasıyla, bulunduğu Eifel bölgesinin en popüler seyahat rotalarından biri. Özellikle yürüyüş ve bisiklet tutkunlarını mutlu eden kasabanın çevresindeki yürüyüş parkurları ve bisiklet yollarında, mevsiminde nergis çiçeklerinin kokusu, kayın ormanlarının heybeti ziyaretçilerine eşlik ediyor.

Almanyanın masalsı kasabası: Monschau



Nüfusu 12 binin biraz üzerinde olan kasabayı güzelleştiren diğer bir özelliği ise içinden geçen dere ve üzerine kurulu köprüler. Almanya'nın Belçika sınırındaki kasaba kültürel anlamda da hayli zengin. 1752’de yapılan Rotes Haus (Kırmızı Ev), Matbaa Müzesi, Macera Müzesi, Fotoğraf ve Film Müzesi ile cam işleme atölyeleri ziyaret edilmesi gereken yerler arasında.

Almanyanın masalsı kasabası: Monschau



Kasabada halen hizmet veren 100 yılı aşkın geçmişe sahip hardal fabrikası da belirli saatlerde ziyaretçilere kapısını açıyor. Turizm altyapısı oldukça gelişmiş olan Monschau'da konaklama, yeme-içme ve alışveriş seçenekleri de hayli zengin. Aachen kentine otomobille yaklaşık bir saatlik mesafedeki kasabaya trenle de gidilebiliyor.

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