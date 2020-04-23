Almanya'nın en güzel göllerinden: Starnberger



Starnberger Gölü, Almanya'nın alan bakımından beşinci büyük tatlı su gölü. 58 kilometrekare alana sahip gölün kıyı uzunluğuysa 49 km'yi buluyor. Oldukça berrak olan gölde yüzmek isteyenlere, zeminin çakıl taşlı olmasından dolayı deniz ayakkabısıyla suya girmeleri öneriliyor. Göl kıyısında plajlar da mevcut.









Tahta iskeleleri, kıyya serpiştirilen bankları, salına salına gölde yüzen kuğuların huzur veren görüntüsü, göle ayrı hava katan unsurlar arasında. Münih kentine yakınlığı ve ulaşımın çok kolay ve tren, otobüs gibi alternatifli olması da ziyaretçi sayısını arttıran etkenlerden. Münih kent merkezinden kalkan bir trenle Starnberger Gölüne ulaşım sadece yarım saat sürüyor. Gölün kıyısında çok sayıda kafe ve restoran da hizmet veriyor.







