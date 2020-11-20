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Almanya'nın asla fethedilmeyen Bürresheim Kalesi
Seyahat
Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 20.11.2020 - 15:11 | Son Güncelleme:

Almanya'nın asla fethedilmeyen Bürresheim Kalesi

Almanya'nın Mayen kentinin kuzeybatısında, Ren Nehri'nin küçük kollarından birindeki bir kayanın üzerine kurulu olan Bürresheim Kalesi Orta Çağ'dan bu yana varlığını sürdürüyor.

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İnşasına 1150'li yıllarda başlanan kale, Alman mimarisinin o dönemlerdeki tarzını günümüze dek taşıyan ender kalelerden biri. Sayısız savaşın yaşandığı bir coğrafyada, 850 yıldan uzun geçmişine rağmen çok iyi durumda olan kale asla fethedilmemiş, yıkılmamış. 1921 yılına kadar yerleşimin olduğu kale, günümüzde Rheinland-Pfalz Kültür Mirası Genel Müdürlüğü tarafından işletilen bir müze olarak işlev görüyor.


Almanyanın asla fethedilmeyen Bürresheim Kalesi

Sarayın neredeyse hiç değişmemiş iç mekanı, ziyaretçilere 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Ren soylularının yaşam tarzını göstermesi açısından da ilgi çekici. Kalenin güney tarafındaki barok bahçenin 1700'lü yıllarda tasvir edildiği resimler de günümüze ulaşmış. Kale avlusu, zengin, renkli yarı ahşapları ve arduvaz çatılı ve kuleli farklı çatı şekilleriyle büyülüyor.

Almanyanın asla fethedilmeyen Bürresheim Kalesi


Kalenin her katında; meşe sütunları, kirişli tavanları ve devasa bacaları olan büyük bir salon yer alıyor.. Bürresheim Kalesi, görkemli görünümünden dolayı çok sayıda filmde de mekan olarak kullanılmış. Bunlar arasında en dikkkat çekeni ise, 1989 yılı yapımı 'Indiana Jones and the Last Crusade' filminde, Indiana Jones'un babasının (Sean Connery'nin canlandırdığı ) Naziler tarafından esir tutulduğu 'Brunwald Kalesi'ne set olarak kullanılması. .

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