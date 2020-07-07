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Alman hükümetinden "Türkiye ile turizme başlama" mesajı
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 07.07.2020 - 09:46,Son Güncelleme:

Alman hükümetinden "Türkiye ile turizme başlama" mesajı

Alman hükümetinin turizm sorumlusu Thomas Bareiss, Türkiye ile turizmin yakın zamanda başlayacağı konusunda emin olduğunu söyledi.

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Alman hükümetinin turizm sorumlusu Thomas Bareiss, Alman ntv televizyonuna yaptığı açıklamada, her ülkeye adil davranılması gerektiğini belirterek, "Yakında Türkiye ile turizme başlayacağımızdan eminim" dedi. Bareiss, geçen hafta hem Dışişleri hem de Kültür ve Turizm bakanlarıyla Berlin'de faydalı görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktararak, tatil yörelerinde vaka sayılarının az olması ve insanların sağlıklı şekilde tatile gidip gelme imkanı bulunması durumunda turizmin iki ülke arasında başlatılması için neler yapılabileceğini görüşeceklerini kaydetti. Türkiye'nin yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı mücadelede çok şeyler yaptığını ifade eden Bareiss, "Durum iyi olursa ki geçen hafta iyiydi, nispeten hızlı şekilde açılım için hazırlık yapabiliriz" dedi. Bareiss, Türk yetkililerle temaslarını sürdürdüklerini dile getirerek, "Her hafta durum değerlendirmesi yapıyoruz. Güvenli seyahat yapılması için görüşmelerimiz sürüyor" ifadesini kullandı.

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