Alibey Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Alibey Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Alibey Adası'nın bir başka adası da Cunda Adası şeklinde kendini göstermektedir. Alibey Adası Balıkesir Şehrimizde olan bir adadır.

Alibey Adası Nerede ve Nasıl Gidilir?

Türkiye'de birçok gezilip görülebilecek ve bunun yanı sıra tatil yapılabilecek yer vardır. Bu yerlerin her biri farklı şehirlerde farklı şehirlerin farklı ilçelerinde yer almaktadır. Alibey Adası da diğer bir ismi ile Cunda Adası insanların tatil yapabileceği, gezebileceği yerler arasında yer alır. Alibey Adası yani Cunda Adası Balıkesir şehrinde bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Balıkesir'in ünlü ilçesi olan Ayvalık ilçesinde bulunan, Ayvalık ilçesine bağlı olan bir ada konumundadır. Bunun yanı sıra bir özelliği de Ege Denizi'nde bir ada olmasıdır. Ek olarak da Cunda Adası, Ege Denizi'nin en büyük adalarından birisi ve bu Adalar içerisinde büyüklük bakımından 4. sırada bulunanıdır.

Alibey Adası Gezilecek Yerler

Cunda Adası içerisinde çok fazla gezilecek, görülecek yer olmayan bir adadır. Daha çok sakinliği huzuru ile insanları kendisine çeker. Bunun yanı sıra gezilip, görülecek yer sayısı da 0 değildir. İçerisinde birden fazla plajı vardır. Bunun yanı sıra Cunda Adası içerisinde 2 tane kilise vardır. Eski zamandan bu zamana gelmiş olan manastırları bulunur. Tarihi dönemi çok eskiye dayanan tarihi evleri bulunur. Aynı zamanda restoranları da çok ünlü ve yemekleri çok güzeldir. Taş döşemeli dar sokakları ise yürünmeye değer olan sokaklardır.

Alibey Adası Konaklama

Cunda Adasında konaklanacak birçok yer bulunur. Bunun sebebi ise Cunda Adası çok popüler bir yer olmasıdır. Her bütçeden insana göre konaklama imkanı sunar. Birçok oteli vardır. Bunun yanı sıra pansiyonları vardır. Aynı zamanda küçük, naif butik otelleri bulunur. Otellere örnek olarak Fikret Bey Konağı, Parna Cunda Hotel, Sukha Cunda Hotel, Efruze Hotel kalınacak yerler arasında yer almaktadır.

Alibey Adası Tarihi

Alibey Adası tarihi eskiye dayanan bir ada konumundadır. Ada da yaşayan insanların genelini Girit ve Midilli adalarından eskilere dayanan Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi döneminde göçmüş olan Türkler tarafından oluşmaktadır. Bu nedenle ada da yaşayan yaşlı nüfus genel olarak Rumca dilini yani Yunancaya hakim olmaktadır. Son dönemler de adada yaşayan insanlar, emekliliğe varan ve hayatının geri kalanını sakin bir yerde, huzurlu bir şekilde geçirmek isteyen büyük yaşlarda bulunan kişiler tarafından arttırılmıştır.

Alibey Adası Özellikleri Hakkında Bilgi

Alibey Adası sade güzelliği, doğallığı ve aynı zamanda tarihi yerleri, oluşumları, yapıları nedeniyle devlet tarafından koruma altına alınmış bir adadır. Bunun yanı sıra 1976 yılında Ayvalık ve yakın çevresinde bulunan 17.900 hektarlık bölge doğal ve tarihi sit alanı olarak devlet tarafından isimlendirilmiş, kabul edilmiştir. Alibey Adası'nda tarihi eskiye dayanan mübadele olmadan önce, Rum Ortodoks topluluğundan kalan çokça kilise ve manastır bulunur.

Bu yapıların bir koruma altına alınması kolay bir işlem değildir. Bu durum Alibey Adası'nın insanlar tarafından bilinmesi ve restorasyon yapabilmek için sermaye aktarması gereken sponsorların adada kendileri için bazı yerler, evler satın almaları ile mümkün olmuştur. Bunların yanı sıra 'Aşıklar Tepesi' olarak isimlendirilmiş olan mevkii içinde bulunan değirmenin restorasyon çalışmaları tarih olarak 2006 yılında tamamlanmıştır. Bunun sonrasında da doğal olarak ziyarete açılmıştır. Adada, henüz hala restorasyona ihtiyaç duyan yerler bulunur. Bu yerler için sponsora ihtiyaç duyulmaktadır.