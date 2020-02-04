AladaÄŸ, kayak tutkunlarÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlamak iÃ§in tesisleÅŸmeyi bekliyor

KÄ±ÅŸ turizminin alternatif yerleri arasÄ±na girmeyi hedefleyen Derbent (AladaÄŸ) Kayak Merkezi, 300 metrenin Ã¼zerindeki doÄŸal pistlerinde misafirlerine kayak keyfi yaÅŸatabilmek iÃ§in tesisleÅŸmeyi bekliyor. Derbent ilÃ§esindeki 2 bin 385 metre rakÄ±mlÄ± AladaÄŸ`da kurulacak kayak merkezinin, tesisleÅŸmesi tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda pist uzunluÄŸu, kar yapÄ±sÄ± ve sosyal donatÄ±larÄ±yla TÃ¼rkiye`nin ilk 5 pisti arasÄ±na girmesi hedefleniyor.

Konya kent merkezine bu yÄ±l karÄ±n az yaÄŸmasÄ± nedeniyle ÅŸehir iÃ§inden Ã§ok sayÄ±da ziyaretÃ§iyi aÄŸÄ±rlayan AladaÄŸ, hafta sonunda ise doÄŸaseverlerin akÄ±nÄ±na uÄŸruyor. DoÄŸasÄ±, toprak yapÄ±sÄ± ve rakÄ±mÄ±n da etkisiyle uzun sÃ¼re erimeyen, kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± iki metreyi bulan kristal karla kaplÄ± AladaÄŸ`da, pistler zaman zaman sis denizi altÄ±nda kalÄ±yor.

Zirvede ve 300 metre uzunluÄŸundaki doÄŸal pistlerde kÄ±zaklarla kayak keyfi yaÅŸayan ziyaretÃ§iler, soÄŸuk havaya aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeden karlÄ± yamacÄ±n dik rampalarÄ±ndan kaymayÄ± tercih ediyor. Merkezdeki tesiste Ä±sÄ±nmak iÃ§in kurulan kuzine sobada piÅŸirilen patates, kestane ve tandÄ±r bÃ¶reÄŸinin yanÄ± sÄ±ra sucuk ekmekten tatma imkanÄ± bulan ziyaretÃ§iler, aileleriyle hoÅŸÃ§a vakit geÃ§iriyor.

Adrenalin tutkunlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra gÃ¶rme engellileri de aÄŸÄ±rlayan merkezin, altyapÄ± ve tesisleÅŸme yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±yla Ä°Ã§ Anadolu`nun alternatif kÄ±ÅŸ turizmi merkezi olmasÄ± planlanÄ±yor.





GÃ¶rme engelli SÃ¼leyman`Ä±n kayak keyfi

GÃ¶rme Engelliler DerneÄŸi Konya Åžubesinin etkinliÄŸinde AladaÄŸ`a gelen gÃ¶rme engelli SÃ¼leyman Ã–zkan (20), yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ilk kez kÄ±zak keyfi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ã‡ocukluÄŸunda da bu tecrÃ¼beyi tatmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ã–zkan, "BÃ¶yle ÅŸeyleri hiÃ§ hayal etmemiÅŸtim. DerneÄŸimizin faaliyetiyle bu heyecanÄ± yaÅŸadÄ±m. Konya merkeze kar dÃ¼ÅŸmedi. Buraya geldik, mutluyum, Ã§ok gÃ¼zel ve zevkliydi. Ä°lk kez kÄ±zakla kaydÄ±m. Konya`da bÃ¶yle bir yerin olmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan son derece ÅŸanslÄ±yÄ±z, bunu hissettim. BurasÄ± tesisleÅŸirse Erzurum, Bursa ve Isparta`daki kayak merkezlerine rakip olabilir." dedi.





"Adrenalin tutkunlarÄ±na burayÄ± tavsiye ederim"

ZiyaretÃ§ilerden Musa Ã–ztÃ¼rk de alternatif sosyal faaliyetlerden biri olduÄŸu iÃ§in merkeze geldiÄŸini belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Buraya ilk kez geliyorum. KardeÅŸimi de getirdim. EÄŸlenceli bir gÃ¼n oldu. Ã‡ocukken poÅŸetlerle kayardÄ±k. HayatÄ±mda ilk kez kÄ±zaklÄ± kayak keyfini yaÅŸadÄ±m. AÅŸaÄŸÄ± doÄŸru kayarken hiÃ§ durmayacakmÄ±ÅŸ hissi uyandÄ±rÄ±yor. Adrenalin tutkusu olanlarÄ±n buraya gelip gÃ¶rmesini tavsiye ederim. TesisleÅŸmesiyle buranÄ±n iÃ§ turizme katkÄ±sÄ± bÃ¼yÃ¼k olur diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Gelenlerin neÅŸesi, heyecanÄ± gÃ¶rmeye deÄŸer. HoÅŸ bir tecrÃ¼be oldu. SÃ¼rekli geleceÄŸim bir yer."





"Konya`da kayak merkezi olduÄŸunu duyunca ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m."

Ankara`da yaÅŸayan Ali Ã–zden TaÅŸkÄ±ran da heyecanÄ±ndan soÄŸuÄŸu hissetmediÄŸini vurgulayarak, "Konya`da kayak merkezi olduÄŸunu duyunca ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m. ArkadaÅŸÄ±mla buraya geldiÄŸimde ise bÃ¼yÃ¼k potansiyelinin olduÄŸunu fark ettim. BurasÄ±, sosyal donatÄ±lara, teleferik ve popÃ¼ler bir kayak merkezindeki imkanlara kavuÅŸturulursa gelecek kiÅŸilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n oldukÃ§a artacaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncesindeyim." diye konuÅŸtu.

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