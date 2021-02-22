Akdağ Kayak Merkezi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Ladik Bozdağ Kayak Merkezi Ücreti, Ortalama Otel Ve Konaklama Fiyatları

Akdağ Kayak Merkezi içerisinde kış kayağı veya çim kayağı yapılabilmektedir.



Akdağ Kayak Merkezi Nerede?



Akdağ Kayak Merkezi, Samsun ilinde bulunmaktadır. Samsun’un Ladik ilçesi içerisinde yer alan bu yer kış aylarında en çok tercih edilen kayak merkezlerinden biridir. Özellikle Samsun çevresinde bulunan kişiler, sıklıkla kış tatilleri için Akdağ Kayak Merkezi'ni tercih etmektedir. Bu bölge içerisinde kişiler sadece kayak değil, çeşitli festivallere gidebilirler. Bununla beraber çim kayağı içinde bu kayak merkezini tercih edebilirsiniz. Bu yerde çeşitli şenlikler, etkinlikler ve eğlence organizasyonları yapmaktadır. Kişiler özellikle yayla şenlikleri için burayı tercih edebilirler.



Akdağ Kayak Merkezi'ne Nasıl Gidilir?



Akdağ Kayak Merkezi, şehir merkezine ortalama seksen dört kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Kişilerin Akdağ Kayak Merkezi'ne gitmek için Ladik ilçesine gitmesi gerekmektedir. Kişiler Ladik ilçesi içerisinden yedi kilometre ilerleyerek direkt olarak kayak merkezine girebilir. Kişilerin uçak ile yolculuk yapması durumunda, tercih edeceği yerin Amasya Havalimanı olması gerekmektedir. Akdağ Kayak Merkezi'ne en yakın havalimanı Amasya Havalimanı'dır.



Amasya Havalimanı üzerinden kişiler otuz beş kilometre yol giderek kolay bir şekilde kayak merkezine ulaşabilirler. Kişiler otobüs ve belediye araçlarıyla rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilirler. Bu yere ulaşım içinde kişiler araç kiralama firmasından hizmet alabilirler. İstanbul üzerinden Akdağ Kayak Merkezi'ne gidecek olan kişiler sekiz saat içerisinde gidebilirler. Trabzon üzerinden beş saatte kişiler yolculuk yapabilir, Ankara üzerinden gidecek olan kişiler ise beş saat içerisinde gidebilirler ve Bursa üzerinden yolculuk yapacak olan kişiler sekiz buçuk saatte kayak merkezine gidebilirler.



Akdağ Kayak Merkezi Ücreti



Akdağ Kayak Merkezi'ne giriş fiyatı sürekli olarak güncellenmektedir. Kişiler net fiyatları öğrenmek için Akdağ kayak merkezini arayarak detaylı bilgi alabilirler. Akdağ Kayak Merkezi giriş fiyatları ise şu şekildedir;

-Tek Çıkış

-Beş Çıkış

-Yüz Çıkış

-Üç Saatlik

-Bir Günlük

-Beş Günlük

Bu paketlerin fiyatları ortalama yirmi ile 500,00 Türk Lirası arasında değişiklik göstermektedir.



Akdağ Kayak Merkezi Ortalama Otel ve Konaklama Fiyatları Ne Kadar?



Akdağ Kayak Merkezi civarında bolca konaklama imkanı bulunmaktadır. Kişiler civar bölgedeki otellere bakarak kendilerine en uygun konaklama türünü seçebilirler. Otellerin ortalama fiyatları kaç kişi olduğunuza, odanın durumuna, otelin paketlerine ve otelin yapısına göre değişiklik göstermektedir. Kişiler yolculuk öncesinde kalacakları yeri tercih ederek, rahat bir şekilde bütçelerine uygun bir tatil yapabilirler. Akdağ Kayak Merkezi içerisinde Kasım ayında karın boyutu ortalama otuz santime kadar yükselmektedir. Yıl sonuna kadar ise boyu bir metreyi bulmaktadır. Tabi karın boyutu, kar miktarına göre değişiklik göstermektedir. Akdağ Kayak Merkezi Türkiye’nin en büyük modern kayak merkezlerinden biridir. Uzun süre boyunca faaliyette olan bu kayak merkezi, kişilere uzun süre boyunca tatil yapma imkanı tanımaktadır. Akdağ Kayak Merkezi özellikleri ise şu şekildedir;

-Pistin uzunluğu ortalama 1360 metredir.

-Yüksekliği ise ortalama 1900 metredir.

-Direk sayısı toplamda 16’dır.

-Telesiyej sandalye ise 84 adettir.

Akdağ Kayak Merkezi içerisinde birçok farklı alan bulunmaktadır. Ayrıca kayak merkezine yakın olan Ladik ilçesi, kişilerin rahat edebileceği bir alandır. Kişiler Akdağ Kayak Merkezi içerisinde güneşli havalarda da tatil yapabilirler. Ancak kayak merkezi içerisinde erkenden kar yağışı başlamaktadır.