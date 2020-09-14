Aigai Antik Kenti Nerede? Aigai Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Aigai antik kenti Türkiye'de ki açık hava müzelerinden birisidir. Her yaz hem yabancı hem de yerli turistlerin akımına uğramaktadır. Aiolis antik kenti olarak da bilinmektedir.

Aigai Antik Kenti Hakkında Bilgi

Aigai antik kentinin adı Yunanlardan gelmektedir. Aigai kelimesi Yunanca bir kelimedir. Yunancada Aigai keçi anlamına gelmektedir. Antik çağda Anadolu'da yaşayan Helen uygarlığının yaşadığı bir kent olarak bilinmektedir. Aigai antik kenti tarihte 1000 yıldır ayakta durmayı başarmış olan bir kenttir. Kurulduğu yer itibari ile verimsiz bir coğrafyada kurulsa da aigai antik kenti bu kadar sürede ayakta kalmayı başarabilmiştir.

Yunanistan halkı olan Aioller tarafından kurulan bu antik şehir, Helen uygarlığının kurmuş olduğu ve en uzun ömürlü olan antik kentlerindendir.

Aigai Antik Kenti Tarihi

Aigai antik kenti MÖ 2 bin yıl önce kurulmuş olan bir antik kenttir. Aioller tarafından inşa edilen bu kent Yunanistan'dan Anadolu'ya intikal eden halklar tarafından kurulmuştur. Aigai antik kentinde Yunan kültürüne ait olan eserler yer almaktadır. Bu kentte yer yer keçi sembollerine rastlanılmaktadır. Bundan dolayı bu antik kentte fazlaca keçilerin yaşadığı bilinmektedir. Yapılan arkeolojik kazılar neticesinde bu antik kentte pek çok hayvan figürüne de rastlanılmıştır.

Aigai antik kenti içerisinde bir meclis binası da yer almaktaydı. Bu meclis binasından yola çıkarak bu kentin demokrasi ile yönetildiği ve bir Cumhuriyet rejiminin olduğu düşünülmektedir. Meclis binasının yanı sıra bu kentte birçok kutsal alana da rastlanılmıştır.

Aigai Antik Kenti Nerede?

Aigai antik kenti Manisa'nın Merkezinde bulunmaktadır. Yuntdağı köseler mevkinde bulunmaktadır. Manisa Merkez'e geldikten sonra bu tarihi antik kente kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz.

Aigai Antik Kenti Gezilecek Yerler

Bu antik kenti ziyaret ettikten sonra gezebileceğiniz alanlar bulunmaktadır. Bunun başında meclis binası yer almaktadır. Antik çağlardan beridir gelen bu meclis binası antik kentlerde görülen nadir binalardan birisidir. Bundan dolayı meclis binasından yola çıkarak yönetim şeklinin günümüze dek yakın olduğu görülebilmektedir.

Aigai antik kentinde ziyaret edeceğiniz bir diğer nokta ise Macellum'dur. Macellum Aigai antik kentinde ki bir agora binasıdır. Agora binasından ayrı olan birçok yapı da yine Macellum'da bulunmaktadır. Aigai antik kentinde kutsal alanlardan olan Athena'da görülmesi gereken yerlerin başında yer almaktadır. Athena kutsal alanını ziyaret ederek Helen kültürünü yakından takip edebilirsiniz. Athena kutsal alanında Yunan tanrısı olan Athena'ya özel hazırlanmış mabedi de görebilirsiniz.

Aigai Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Aigai antik kentine giriş tamamen ücretsizdir. Manisa'ya geldikten sonra ücretsiz bir şekilde bu antik kente giriş yapabilirsiniz.

Aigai Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Haftanın her günü Aigai antik kentini sabah 8 ila akşam 18 arası ziyaret edebilmeniz mümkündür.

Aigai Antik Kentinde Müze Kart Geçiyor mu?

Aigai antik kentinde müze kart geçmektedir. Müze kart sahipleri ücretsiz bir şekilde giriş sağlayabilir.