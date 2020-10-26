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Adrenalin tutkunlarının yeni adresi: Beypazarı
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 26.10.2020 - 12:49 | Son Güncelleme:

Adrenalin tutkunlarının yeni adresi: Beypazarı

Beypazarı Üreğil Mahallesi'nde bulunan bin 450 metre yükseklikteki Ovacık Yaylası, yamaç paraşütü sevdalılarının yeni gözdesi oldu.

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Sadece Başkent’in değil Türkiye’nin birçok ilinden gelen adrenalin tutkunları yamaç paraşütüne yoğun ilgi gösteriyor.Başkan Yavaş, yamaç paraşütü yapan sporcuların uğrak mekanları arasında yer almaya başlayan Beypazarı Üreğil Mahallesi Ovacık Yaylası'nın iniş-çıkış yolu ile yamaç paraşütü pistini yaptırarak sporseverlerin hizmetine sundu. Başkent yamaç paraşütünde de marka olacak.

Adrenalin tutkunlarının yeni adresi: Beypazarı



Yamaç paraşütü uçuşları ile hedef yarışmalarının yapılabilmesi için yeterli yüksekliğe sahip olan Ovacık Yaylası, doğa ve spor turizminde tanınarak marka olma yolunda ilerliyor. Yamaç paraşütü yapanların buluşma noktası olan yaylaya birçok havacılık kulübü yoğun ilgi gösteriyor. Sporcuların bin 400 metre yükseklikteki Ovacık Yaylası'nı keşfetmesiyle kısa sürede adını duyuran Üreğil ilçesi, esen güney rüzgarları sayesinde yamaç paraşütüne en uygun merkezlerden biri olarak nitelendiriliyor.

Adrenalin tutkunlarının yeni adresi: Beypazarı


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