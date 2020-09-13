Adımlarınızı oksijene atın...

JÜRi



Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat gezgini

Erdoğan Gümüş / Hürriyet Seyahat gezgini

Erol Geygel / Kamptrek Doğa Sporları Grubu yürüyüş lideri

Ersin Demirel / Yürüyüş rehberi

Mehmet Şenocak / Doğa fotoğrafçısı

Mikail Köroğlu / Doğa gezileri rehberi

Sait Yiğit / Kamptrek Doğa Sporları Grubu yürüyüş lideri

Şener Kalemci / Yürüyüş rehberi

Uğur Biryol / Seyahat yazarı

Yıldırım Güngör / Seyahat yazarı, dağcı



1- Manzarası görkemli Altıparmak Dağları

Huser Yaylası - Avusor Yaylası, Rize



2 bin 300 metre rakımdaki Huser Yaylası’na, Ayder’den yeni açılan yoldan otomobille ulaşmak mümkün. Huser bölgenin en muhteşem manzaralı yaylalarından biri… Vardığınızda güney tarafınızda Altıparmak - Kemerli ve Verçenik Dağları’nın zirvelerini göreceksiniz. Güzergâh yaklaşık olarak 12 kilometre ve 4 - 5 saat yürüyüşle Avusor Yaylası’nda sona eriyor. Rotanın hiçbir noktasında telefon çekmiyor. Avusor Yaylası’nda kafe, otel, bakkal var. Burada ihtişamlı Altıparmak Dağlarını görebilir ve dağdan gelen buzul sularının aktığı dere kenarında çay içip dinlenebilirsiniz.









2- Konaklama tesisleri var

Beyazsu Yaylası - Yıldızlı Göl, Artvin



Borçka ilçesiyle Beyazsu Yaylası arasındaki mesafe yaklaşık 50 kilometre. Bu rotada kamp ve konaklama yapılacak yerler var. Bölge ismini yaylanın girişindeki beyaz köpükler çıkaran sudan almış. Buradan iki saat uzaklıktaki Yıldızlı Göl de yürüyüş için elverişli alanlardan. Parkur 2 bin 300 metre rakımlı yayladan başlayıp 2 bin 800 metre rakımlı Yıldızlı Göl’e ulaşıyor. Gidiş - dönüş yaklaşık 8 kilometre olan yol, orta zorlukta. Performansına güvenen tecrübeli yürüyüşçüler 2 bin 300 metre rakımlı Beyazsu Yaylası’ndan başlayıp 25 kilometrelik rotayı takip ederek Gorgit Yaylası - Efeler Köyü’nden geçip Camili Köyü’ne ulaşabilir. Camili Köyü’nde tarihi camiyi ve Maral Şelalesi’ni ziyaret edebilirsiniz.



3- Şimdi tam zamanı

Karagöl Yaylası - Artabel Gölleri Gümüşhane



Esentepe Mahallesi’nden tabiat parkına uzanan toprak yolun sonundan başlayan 9 kilometrelik rota, batıya doğru devam eden patikadan ilerliyor. Yarım saatlik bir yürüyüş sonunda kamp alanı olarak kullanılan düzlüğe varılıyor. Önünüze çıkan küçük tepeleri aşarak,

3 bin 305 metrelik dev cüssesiyle Artabelinbaşı Tepesi’nin doğu yamacına konumlanan Adalıgöl’e varılıyor. Daha sonra güneye yönelen yol, Cankurtaran Tepesi’nin kuzey yamaçlarındaki çanağa yayılan ve yöre halkının ‘Üçgöller’ adını verdiği Karagöller Bölgesi’ne çıkıyor. 1998’de tabiat parkı ilan edilen Artabel Gölleri, merkeze yaklaşık 40 kilometre mesafede. Ersin Demirel’in önerisi: “Esentepe’de Artabel Tatil Köyü’nde konaklamak mümkün. Ayrıca köyde iki alabalık restoranı var.”



4- Rengârenk bir doğa

Saray Gölü - Akgöl, Sinop



Karadağ doruklarındaki Sarıdökük, Karlık, Yığma ve Çelikli tepelerinin arasındaki geniş bir çanaktaki Saray (Karlık) Gölü, alpin çayırlarının sınırında ve güzelliğiyle doğaseverlerin uğrak noktalarından. Saray Gölü’nden başlayan yürüyüş rotası, önce güney, daha sonra doğu istikametinde kıvrılarak inen yolu izliyor... Akgöl-İnaltı Mağarası arasında ulaşımı sağlayan yola vardığınızda, sağ tarafa doğru devam etmeniz gerekiyor. Bulunduğunuz kavşaktan 3 kilometre yürüyerek Akgöl’e ulaşabilirsiniz. Mescit, İmrezbaşı, Domuz ve Kabaktarla tepeleri arasındaki bir havzaya konumlanan Akgöl, Sinop turizm tanıtım posterlerini süsleyen doğal değerlerden biri. Yağmurlu günlerde toprak yolun biraz çamurlandığını bilmekte fayda var. En yakın konaklama ve yemek olanağı Boyabat ve Ayancık ilçelerinde mevcut. Saray ya da Akgöl çevresinde kamp kurmak da mümkün.









5- Kaçkar manzaralı rota

Karester Yaylası - Turnalık Yaylası Trabzon



Karester Dağı’nın hemen arka yamacındaki bu yayla 2 bin 300 metre rakımda. Hem yayla yaşamını merak edenler hem de Uzungöl’e 2 bin 600 metre tepeden bakmak isteyenler için en doğru adres. Karester Tepesi’nin bir tarafı Karadeniz’den Uzungöl’e doğru uzanan Solaklı Vadisi’ne, diğer tarafı başından kar kalkmayan Kaçkar Dağları’nın zirvelerine bakıyor. Parkur Karester Yaylası’ndan başlayıp Turnalı Yaylası’na ulaşıldıktan sonra tekrar Karester Yaylası’na toplam 10 kilometre. Kolay bir parkur, iniş çıkış az, çocuklarla yürünebilir.

Karester Yaylası’nda sadece bir tane kafe var. Kafenin üst tarafında çadır kurabiliyorsunuz.



6- Masalsı bir yol

Pokut Yaylası - Sal Yaylası - Fırtına Vadisi Rize



Pokut’a ulaşabilmek için Çamlıhemşin’den 2 saatlik zorlu yollardan geçmek gerekiyor. Altı yüksek araçlar ya da yerel minibüsleri tercih edebilirsiniz. Yayla, zengin biyolojik çeşitliliğinin yanı sıra özgün mimarisiyle de göz alıcı. Sisli manzaraları ve otantik ahşap evleri Pokut’a masalsı bir hava katıyor. Parkur 2.000 metre rakımlı Pokut Yaylası’ndan başlayıp 15 dakikalık bir yürüyüşle önce Sal Yaylası’na uğrayıp daha sonra 500 metre rakımdaki Fırtına Vadisi’nde bitiyor. Toplam uzunluğu 12 kilometre. Pokut Yaylası’nda konaklamak için yayla evleri kullanılabilir veya kamp yapılabilir.









7- Hava durumunu kontrol edin

Yukarı Kavrun Yaylası - Göller rotası, Rize



Yukarı Kavrun - Göller rotası başlangıç seviyesindeki kampçılar için ideal. Bu yol için yanınıza kamp ekipmanınızı alırsanız göl kenarında gece konaklamalı bir mola verebilirsiniz. Yukarı Kavrun Yaylası’na Ayder Yaylası üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bu rota için yola çıkmadan hava durumuna bakmakta fayda var, zaman zaman çok sisli olabiliyor. Mehmet Şenocak “Yola çıkmadan önce sisle karşılaşma ihtimaliniz yüksek olduğundan yayladaki aile işletmesi Şahin Pansiyon’dan bilgi almanızı tavsiye ederim. İster günübirlik bir yürüyüş ister yukarıdaki altı gölden birinin yanında yapacağınız kamp belleğinizdeki en güzel hatıralardan biri olarak kalacaktır” diyor.



8- Çocuklu aileler için uygun

Perşembe Yaylası, Ordu



Ordu’dan Aybastı ilçesini geçtikten sonra otomobille Perşembe Yaylası’na çıkılıyor. Bu yol yeni başlayan yürüyüş severler için alternatifler de sunuyor. Kolay bir rota olmasının yanında fotoğrafçıların harika kareler çekilebileceği bir bölgeden geçiyor. Akarsularıyla ünlü Perşembe Yaylası, çimlerle kaplı tepeleri ve sürekli yön değiştiren menderesleriyle ünlü… Bu rotanın en büyük avantajı parkur uzunluğunun ister 10 kilometre ister daha az olarak belirlenebilmesi. Parkur kolay ve çocuklu aileler için çok uygun.



9- Muhlamayla kendinizi ödüllendirin

Amlakit - Hazindağ, Rize



Amlakit Yaylası’ndan 2 kilometre vadiye doğru yürüyüp dik bir orman patikasından başlayan rota üzerinde lezzetli molalar verebilirsiniz. Eski taş döşeli yollardan, doğal yaşlı ormanlardan, irili ufaklı ırmaklardan geçip Hazindağ Yaylası’na doğru devam eden yol başlangıç seviyesine uygun. Uğur Biryol öneriyor: “Bu patikada yanınızda su matarası ve çerez türü atıştırmalıklar bulundurmanızda fayda var, yol üstünde bir tesis yok ancak Hazindağ Yaylası’na vardığınızda ‘Puşili Mehmet Abi’nin Yeri’nde bir yorgunluk çayı veya muhlamayla kendinizi ödüllendirebilirsiniz.”









10- Pansiyon, otel veya kamp...

Kümbet Yaylası - Şıh Obası, Giresun



Giresun’un 52 kilometre güneyinde Dereli ilçesinin sınırlarındaki 1.640 metre rakımlı yayla, Doğu Karadeniz’in en meşhur ve turistik noktalarından. Çam ormanları ve geniş çayırlarıyla eşsiz güzellikteki Kümbet Yaylası’nda doğa yürüyüşü çocuklu aileler için çok uygun. Bahar Gündoğdu “Eğer biraz performans göstermek istiyorsanız 1.700 metre rakımdaki Kümbet Yaylası’ndan 2 bin 100 metre rakımdaki Şıh Obası’na yürüyebilirsiniz. Gidiş - geliş toplam 12 kilometrelik yolda manzara sürekli değişiyor ve oldukça büyüleyici” diyor. Kümbet Yaylası’nda konaklama imkânı oldukça fazla. Yaylada otel, pansiyon ya da çadırda kalabilirsiniz.