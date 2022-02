Adeta bir kar küresi

Erdoğan Gümüş, Hürriyet Seyahat gezgini

Her adımda başka bir kare

KARS



7’den 70’e herkesin rağbet gösterdiği Doğu Ekspresi ile yolculuk ve Kars seyahati, fotoğraf çekmeyi sevenler için de adeta vazgeçilmez bir tutku artık. Fotoğraf aşkı, daha Doğu Ekspresi’ne adımını atar atmaz başlıyor... Donan gölde atlı kızakların ve balık tutanların görüntüsünü almak için yaşanan heyecanın merkezi Çıldır Gölü, Baltık, Selçuklu ve Osmanlı eserleri, muhteşem taş yapılarla dolu Kars şehir merkezi, Sarıkamış’ta ünlü Katherina Köşkü ve kayak merkezi birer fotoğraf platformu adeta... Ani Ören Yeri ise apayrı güzelliklerle dolu... Ören yerindeki cami, kilise ve kervansaray gibi onlarca tarihi eser önünde birbirinden güzel kareler yakalamak, selfie çekmek oldukça cezbedici...



Mustafa Seven, fotoğrafçı

Tarihi doku

ERZİNCAN



Doğu Anadolu’daki kent, Anadolu’nun en eski kültür merkezlerinden biri. İpek Yolu üzerindeki Erzincan, Kemaliye ilçesindeki Karanlık Kanyon gibi dünyada benzeri olmayan coğrafi güzellikleriyle fotoğrafçılar için doğal bir plato gibi. Kentin karlar altındaki görüntüsü çok etkileyici.



Bünyamin Aygün, fotomuhabiri, Demirören Görsel Medya Direktörü

Kartpostal gibi...

MUŞ



Kar fotoğrafı denince aklıma ilk Muş gelir; Türkiye’nin en yoğun kar yağışı alan coğrafyası... Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu şehirde zaman zaman hayat durma noktasına gelirken kırsalda beyaz örtü doyumsuz bir manzara sunar. Muş’ta gezerken karlar altında kalmış bir köy ve karla mücadele edenleri ya da atını dörtnala süren bir köylüyü çekebilirsiniz. Muş’ta kartpostallık bir kar fotoğrafı kesinlikle yakalarsınız...



Oğuz Yeter, Demirören Görsel Medya fotomuhabiri

Çay molası verin

PIERRE LOTI TEPESİ, İSTANBUL



İstanbul’da kar yağışı sonrasında eşsiz manzarasıyla turistlerin uğrak yeri olan Pierre Loti Tepesi’nde kartpostallık manzaralar oluşuyor. Masalsı manzaraya şahit olmak ve fotoğraf çekmek isteyenler Pierre Loti’ye akın ediyor. Kafesinde manzaraya karşı bir çay molası verebilirsiniz.



Ercan Arslan, Milliyet gazetesi fotomuhabiri

En doğru zaman, şimdi...

AĞRI



Türkiye’nin çatısı olan Ağrı Dağı’na sırtını dayamış Iğdır ve Ağrı’da her mevsim güzel kare yakalamak mümkün ancak karlar altında bu şehirlerde fotoğraf çekmek bu coğrafyanın ruhuna daha uygun. Kuşkusuz, Ağrı’nın en kıymetli fotoğraf dokusunu oluşturan yer de Doğubayazıt’ta karlar altındaki İshak Paşa Sarayı.



Celal Korkut, DHA Genel Müdürü

Harikalar diyarında...

POLONEZKÖY, İSTANBUL



Kim bilir bir daha ne zaman yaşarız... İstanbul 1987’den bu yana hiç bu yılki kadar yoğun kar görmedi. Trakya tarafına gidecekler için tıkanan yollar çileye dönüşse de birçoğumuz yıllar sonra karın tadını çıkardık. İstanbul’un kuzeyi Beykoz, Sarıyer, Şile, Çatalca en çok kar alan yerler olunca birçok kişi gibi ben de hafta sonu oraya gittim. En güzel kar manzarasına Polonezköy’de rastladım. Yoğun kar nedeniyle boyunlarını eğen ağaçların yarattığı kar tünelinden geçerken kendimi harikalar diyarında hissettim. Hava çok soğuk, yerler bileğe kadar kar ama orman içindeki yollarda yürürken içimden geçirdiğim ‘Yaşamın güzelliği bunlar’...



Uygar Taylan, Hürriyet Ekler muhabiri

Gün boyu eşsiz manzara...

İSTİKLAL CADDESİ, İSTANBUL



Eğer karlı bir sabaha uyandıysanız belediyeler sokaklara tuz döküp kürek vurmadan erkenden yollara düşmek lazım. İstiklal Caddesi’nden başlayın. İstanbul ve kar deyince ilk akla gelen, lapa lapa yağan karlar arasında beliren kırmızı tramvay fotoğrafıdır. İstiklal’i bitirip tünelden Karaköy’e inince, tipi gibi yağan kara rağmen olta sallayan sarı yağmurluklu balıkçıların görüntüsü size her zaman güzel kontrast verir. Galata Köprüsü’nü geçip Sirkeci’den tırmanın ardından son durak Sultanahmet. Bembeyaz meydanda sizi karşılayan Ayasofya ve Sultanahmet Camisi görüntüsü adeta bir kar küresini andıracak. Gün boyu karşılaşacağınız bu eşsiz manzaralarda akıllı telefonunuzla kar yağarken ağır çekim video kaydetmeyi unutmayın.



Muhsin Akgün, fotoğrafçı

Efsanelerin peşinde

GEREDE, BOLU



Gerede şehir merkezine 53 kilometre uzaklıkta... Bölgede ziyaret edilecek tarihi yapılar var. Asar Kalesi, efsanelere dayanan hikâyesiyle Gerede Keçi Kalesi, Bizans döneminden günümüze kadar gelmiş olan Kiliseli Tüccarlar Hanı, Osmanlı döneminde yapılmış olan Yıldırım Bayezid Camisi ve Yıldırım Bayezid Hamamı başlıcaları. Arkut Dağı da kış turizmi için öne çıkan lokasyonlardan.



Dilek Uyar, fotoğrafçı

Dört mevsim ziyarete uygun

BAŞKONUŞ YAYLASI, KAHRAMANMARAŞ



Akdeniz’in saklı cenneti Başkonuş Yaylası, birçok endemik bitkiyi bünyesinde barındıran, geyiklere ve kuşlara ev sahipliği yapan doğa harikası bir yayla. Dört mevsim açık Başkonuş Restoran, 22 tane bungalov, çadır ve karavan kamp alanlarıyla gidenleri ağırlıyor. Trekking, ATV, binicilik, kızak gibi aktivite alanları da var. Bağışıklık sistemini güçlendiren havasıyla, yıllardan beri birçok kanser hastası, doktor tavsiyesiyle burada tedavi olmuştur...



Adem Meleke, fotoğrafçı

İstanbul’a yakın

ABANT GÖLÜ, BOLU



İstanbul gibi kar fakiri bir şehirde yaşıyorsanız ve kışın tadını çıkarmak istiyorsanız şehre sadece 2 saat uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı’na mutlaka gitmelisiniz. Fotoğrafçılar için sembol olmuş Devlet Konuk Evi’ni de (eski Öğretmen Evi) içine alan ve gölün etrafında tam bir tur atabileceğiniz yürüyüş parkuru, fotoğrafçılar için de eşsiz manzaralarla dolu. Yürüyüşünüzü tamamladıktan sonra çevre köylerde yaşayanların odun ateşinde yaptığı sucuk ekmek ve semaverde demlediği çay, keyfinize keyif katar.