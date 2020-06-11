Adana'da 3 bin rakımda kar keyfi yaşadılar

Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) üyeleri, Bolkar Dağları eteğinde ki Meydan yaylası civarında bulunan Karagöl ve Çiniligöl’de de doğa yürüyüşü yaptı, ayrıca 3 bin rakımda bulunan Pilottepe'ye ise zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Karlı zirveden kayarak iniş yapan Adanalı doğaseverler Adana'nın yanı başındaki doğa harikası bölgede gün boyu kar keyfi yaşadı.









Kulüp üyeleri etkinlik sonunda bölgede çevre temizliği yaparak farkındalık da oluşturdu. Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, mükemmel tabiat görüntüsü çizen bölgenin görülmeye değer doğal güzelliklerinden biri olduğunu söyledi. Yakut, “Sarı sıcakların başladığı Adana’dan çıkıp, oldukça karlı bölgede keyifli bir yürüyüş yaptık.







Lakin bu kadar güzel doğa harikası bir bölgede çokça çöpün bulunması üzücüydü. Doğaseverler olarak hem mükemmel bir doğada yürümenin, hem de çevremizde ki çöplerinin temizlenmesi noktasında sorumluluğumuzu yerine getirdik. Burada doğa yürüyüşü yapan ya da piknikçilerin, doğaya gelen herkesin çöplerini alıp götürmesi ve gerçek bir doğasever gibi davranması dileğimizdir" dedi.







