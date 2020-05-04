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700 yıllık ‘Osmanlı köyü’, koronavirüs sebebiyle sessiz kaldı
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 04.05.2020 - 10:10,Son Güncelleme:

700 yıllık ‘Osmanlı köyü’, koronavirüs sebebiyle sessiz kaldı

Bursa'da, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaret edilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan 700 yıllık ‘Osmanlı köyü’ Cumalıkızık, koronavirüse karşı uygulanan sokağa çıkma yasağında sessizliğe büründü.

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan ve hafta sonları binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Cumalıkızık, bu hafta sonu uygulunan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kaldı. 700 yıllık Osmanlı sivil mimarisini bozulmadan günümüze taşıyan Cumalıkızık’ta yaşayanlar, yasak kapsamında evlerinde kaldı.


700 yıllık ‘Osmanlı köyü’, koronavirüs sebebiyle sessiz kaldı

Erken Osmanlı Dönemi mimari yapısıyla birlikte geleneksel taş döşeli yollarıyla turistlerin ilgisini çeken Cumalıkızık, ahşap ve kerpiç evleriyle Osmanlı yaşam tarzını yansıtıyor. Kahvaltısı, hediyelik eşyaları ve ev mimarileriyle ünlü olan ‘Osmanlı köyü’nde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında sessizlik yaşandı. Köydeki sessizlik ise drone ile havadan görüntülendi.

700 yıllık ‘Osmanlı köyü’, koronavirüs sebebiyle sessiz kaldı


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