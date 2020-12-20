10 adımda Bursa’yı anlama rehberi

jüri

Alinur Aktaş / Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Bahar Akıncı / Seyahat yazarı

Fatma Durmaz Yılbirlik / Bursa Hakkında Her Şey kitabı yazarı

Huzeyfe Özdemir / DHA Bursa Bölge Temsilcisi

Namık Göz / Bursa Hakimiyet Gazetesi yazarı

Onur Çelen / Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim görevlisi

Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı

Selahattin Adıgüzeller / Bursadabugun.com yazarı

Serda Büyükkoyuncu / Seyahat yazarı

Yaman Kaya / Bursadabugun.com Genel Yayın Yönetmeni

10- Bursa’nın sembolü

İnkaya Asırlık Çınarı



Bursa’nın Uludağ yolu üzerindeki çınar, 600 yıllık geçmişe sahip . Huzeyfe Özdemir “Bursa’nın sembolü çınar, çay bahçesi, mangal restoranları, hediyelik eşya satan dükkânlarıyla hoş vakit geçirilecek bir yer” diyor.









9- Şehrin kültürüne tanıklık edin

Uluumay Müzesi



Müzeye Muradiye semtindeki Şair Ahmet Paşa Medresesi ev sahipliği yapıyor. Müze, Bursa’da hayat bulmuş etnik kökenlerin kıyafetleri, el emeği göz nuru takıları ve daha fazlasını bir araya getiriyor.



8- MuHteşem doğa

Gölyazı



Bu yıl Avrupa’nın en güzel 30 kasabası listesine giren Gölyazı’da 250 yıllık Rum evlerini görebilir, balıkçılarla sohbet edebilir ve 730 yıllık ağlayan çınarın hikâyesini dinleyebilir, kayıkla açılıp Gölyazı’yı izleyebilirsiniz.









7- Firuze rengiyle ışıldıyor

Yeşil Türbe



Firuze yeşili çinileriyle şehrin mücevheri gibi ışıldayan türbe adını da bu çinilerden alıyor. Türbede Osmanlı İmparatorluğu’nun 5. padişahı Sultan Çelebi Mehmet’le birlikte vebadan ölen oğulları ve yakınları bulunuyor.



6- Türkiye’de ilk

Panorama 1326 Fetih Müzesi



Ekolojik mimari anlayışıyla inşa edilen müzede, Bursa’nın fethi ve beylikten cihan devletine uzanan yolculuğu 360 derecelik dairesel döngü içinde anlatılıyor. Müzede, kendi adınıza simgesel Osmanlı sikkesi basabilirsiniz.









5- Eşi benzeri yok

Ulu Cami



Yıldırım Bayezid tarafından 1396-1399 yılları arasında yaptırılmış… Ulu Cami tipinin en gelişmiş örneği.

6 bin 666 parçadan oluşan minberin oyma ve kabartma motifleri, güneş sistemini ve kâinatı sembolize ediyor.



4-UNESCO Listesinde

Cumalıkızık Köyü



700 yıllık köy, koruduğu dokusuyla UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde. Alinur Aktaş “Tarihi, kültürel ve doğal değerleriyle özgünlüğünü koruyabilmiş bir Osmanlı köyü ve mutlaka görülmeli” diyor.



3- Şehrin simgelerinden

Irgandı Köprüsü



Dünyanın en eski çarşılı köprüsü… Üzerinde karşılıklı olarak 32 dükkân sıralanmış. Doğal afetlere, savaşlara direnerek şehrin tarihine 576 yıldır tanıklık ediyor. Bursa’da 1854’te çekilen ilk fotoğraf Irgandı Köprüsü’ne ait.









2- Ticaretin kalbi

Hanlar Bölgesi



Erken Osmanlı döneminde yapılan 700 yıllık geçmişe sahip tarihi çarşı ve hanlar bölgesi Bursa’da ticaretin kalbinin attığı yer olarak anılıyor. Bölgenin kapalı ve uzun çarşılarında tur atıp, Koza Han’da veya Fidan Han’da yorgunluk kahvesi yudumlayabilirsiniz.



1- Mistik bir gezinti

Muradiye Külliyesi



İçinde kendi türbesi de olan Sultan 2. Murat’ın yaptırdığı külliyede cami, medrese, hamam, darüşşifa, imarethane ve Osmanlı hanedanı üyelerine ait 12 türbe var. Selahattin Adıgüzel “Anıtsal ağaçlar arasındaki bu mistik mekânı gezerken, ölümle yaşam, rüyayla

hakikat, hüzünle huzuru bir arada yaşayabilirsiniz” diyor