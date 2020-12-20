10 adımda Bursa’yı anlama rehberi
Evliya Çelebi’nin ‘Ruhaniyetli bir şehir’ dediği ve ilk seyahatini gerçekleştirdiği yer Bursa… Müzeleri, tarihe tanıklık etmiş yapıları ve doğal güzellikleriyle Bursa’nın keşfedilmeye değer çok fazla yeri var. Alanında uzman isimlere ve Bursa’yı bilenlere sorduk. Kentin gezilip görülmesi gereken 10 yerini sıraladık.
jüri
Alinur Aktaş / Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
Bahar Akıncı / Seyahat yazarı
Fatma Durmaz Yılbirlik / Bursa Hakkında Her Şey kitabı yazarı
Huzeyfe Özdemir / DHA Bursa Bölge Temsilcisi
Namık Göz / Bursa Hakimiyet Gazetesi yazarı
Onur Çelen / Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim görevlisi
Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı
Selahattin Adıgüzeller / Bursadabugun.com yazarı
Serda Büyükkoyuncu / Seyahat yazarı
Yaman Kaya / Bursadabugun.com Genel Yayın Yönetmeni
10- Bursa’nın sembolü
İnkaya Asırlık Çınarı
Bursa’nın Uludağ yolu üzerindeki çınar, 600 yıllık geçmişe sahip . Huzeyfe Özdemir “Bursa’nın sembolü çınar, çay bahçesi, mangal restoranları, hediyelik eşya satan dükkânlarıyla hoş vakit geçirilecek bir yer” diyor.
9- Şehrin kültürüne tanıklık edin
Uluumay Müzesi
Müzeye Muradiye semtindeki Şair Ahmet Paşa Medresesi ev sahipliği yapıyor. Müze, Bursa’da hayat bulmuş etnik kökenlerin kıyafetleri, el emeği göz nuru takıları ve daha fazlasını bir araya getiriyor.
8- MuHteşem doğa
Gölyazı
Bu yıl Avrupa’nın en güzel 30 kasabası listesine giren Gölyazı’da 250 yıllık Rum evlerini görebilir, balıkçılarla sohbet edebilir ve 730 yıllık ağlayan çınarın hikâyesini dinleyebilir, kayıkla açılıp Gölyazı’yı izleyebilirsiniz.
7- Firuze rengiyle ışıldıyor
Yeşil Türbe
Firuze yeşili çinileriyle şehrin mücevheri gibi ışıldayan türbe adını da bu çinilerden alıyor. Türbede Osmanlı İmparatorluğu’nun 5. padişahı Sultan Çelebi Mehmet’le birlikte vebadan ölen oğulları ve yakınları bulunuyor.
6- Türkiye’de ilk
Panorama 1326 Fetih Müzesi
Ekolojik mimari anlayışıyla inşa edilen müzede, Bursa’nın fethi ve beylikten cihan devletine uzanan yolculuğu 360 derecelik dairesel döngü içinde anlatılıyor. Müzede, kendi adınıza simgesel Osmanlı sikkesi basabilirsiniz.
5- Eşi benzeri yok
Ulu Cami
Yıldırım Bayezid tarafından 1396-1399 yılları arasında yaptırılmış… Ulu Cami tipinin en gelişmiş örneği.
6 bin 666 parçadan oluşan minberin oyma ve kabartma motifleri, güneş sistemini ve kâinatı sembolize ediyor.
4-UNESCO Listesinde
Cumalıkızık Köyü
700 yıllık köy, koruduğu dokusuyla UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde. Alinur Aktaş “Tarihi, kültürel ve doğal değerleriyle özgünlüğünü koruyabilmiş bir Osmanlı köyü ve mutlaka görülmeli” diyor.
3- Şehrin simgelerinden
Irgandı Köprüsü
Dünyanın en eski çarşılı köprüsü… Üzerinde karşılıklı olarak 32 dükkân sıralanmış. Doğal afetlere, savaşlara direnerek şehrin tarihine 576 yıldır tanıklık ediyor. Bursa’da 1854’te çekilen ilk fotoğraf Irgandı Köprüsü’ne ait.
2- Ticaretin kalbi
Hanlar Bölgesi
Erken Osmanlı döneminde yapılan 700 yıllık geçmişe sahip tarihi çarşı ve hanlar bölgesi Bursa’da ticaretin kalbinin attığı yer olarak anılıyor. Bölgenin kapalı ve uzun çarşılarında tur atıp, Koza Han’da veya Fidan Han’da yorgunluk kahvesi yudumlayabilirsiniz.
1- Mistik bir gezinti
Muradiye Külliyesi
İçinde kendi türbesi de olan Sultan 2. Murat’ın yaptırdığı külliyede cami, medrese, hamam, darüşşifa, imarethane ve Osmanlı hanedanı üyelerine ait 12 türbe var. Selahattin Adıgüzel “Anıtsal ağaçlar arasındaki bu mistik mekânı gezerken, ölümle yaşam, rüyayla
hakikat, hüzünle huzuru bir arada yaşayabilirsiniz” diyor
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